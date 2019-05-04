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4 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İsrail 14 aylık bir kız bebeği şehit etti

04 Mayıs 2019, Cumartesi 21:00
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırılarda 14 aylık kız bebeğin şehit olduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir kız bebeğin şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda Saba Mahmud Ebu Arar adlı 14 aylık bir bebeğin şehit olduğu belirtildi.

Bebeğin hamile olan annesi ile bir kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ebu Arar ile birlikte İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 2'ye, yaralananların sayısı da 12'ye yükseldi.

İsrail ordusu ise bugünkü hava saldırılarında Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 70'e yakın hedefin vurulduğunu açıkladı.

Gazze'den İsrail tarafına atılan roketlerin sayısının 200'ü aştığı, bu roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, İsrail kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde yarın bir araya gelecek.

Gazze'de gerginlik tırmanıyor

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2 Filistinli yaralanmıştı.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

Sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket İsrail tarafında atılmış, buna karşı İsrail Gazze'de iki noktaya hava saldırısı düzenlerken, orduya ait tanklar da Gazze'deki bazı hedefleri vurmuştu. 

Sabahki saldırılarda bir Filistinli şehit olmuş, 7 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu, atılan roketleri gerekçe göstererek öğleden sonra da Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlamıştı.

Öte yandan, Gazze'den atılan bir roketin İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat kentine düştüğü, 50 yaşlarında bir kadının vücuduna şarapnel parçası isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandığı kaydedilmişti.

İsrail Gazze'deki iki sınır kapısını kapattı 

İsrail yönetimi, atılan roketleri gerekçe göstererek, Gazze'ye ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapattı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, kapatılan Beyt Hanun ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarının ne zaman açılacağına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail yönetiminin ayrıca Gazze'deki balıkçılara avlanma yasağı getirilmesine karar verdiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş İsrail ordusunun, "balıkçıların Gazze sahili açıklarında avlanmasının yasaklandığı" bilgisini kendilerine ilettiğini söyledi.

l Rafinerisi'nin görüntüleri geliyor ve video "Ateş çemberi genişliyor" yazısıyla son buluyor.

AA

Etiketler: İsrail, Gazze, Filistin, İşgal, şehit, Büyük Dönüş Yürüyüşü
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