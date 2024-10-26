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26 EKİM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İsrail 17 bin 210 Gazzeli çocuğu katletti

26 Ekim 2024, Cumartesi 15:44
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 17 bin 210 çocuğu öldürdüğü bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 386 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 38 artarak 42 bin 885'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların kurbanlarının yüzde 69'unun çocuklardan ve kadınlardan oluştuğu belirtildi.

Saldırılarda, 17 bin 210 çocuk, 11 bin 742 kadın olmak üzere toplam 42 bin 885 kişi öldürüldü, 100 bin 544 kişi de yaralandı.

Yaklaşık 10 binin üzerinde kişinin kayıp olduğu dile getirilen açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Henüz 1 yaşını doldurmamış 786 çocuk İsrail saldırılarında öldürüldü

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten sonra doğan 171 bebek İsrail saldırılarında katledildi.

Gazze'de 3 bin 738 katliam gerçekleştiren İsrail ordusunun saldırılarında 1 yaşın altında 786 çocuk öldürüldü.

Saldırılarda 1206 ailenin fertlerinin tamamı şehit oldu ve nüfus kütüğünden kayıtlarının silindi.

İsrail ordusu Gazze'de sivillerin sığındığı 197 barınma merkezini hedef aldı.

Gazze'de 35 bin 55 çocuk İsrail saldırılarında ebeveynlerinden birini veya her ikisini kaybetti, 3 bin 500 çocuk kötü beslenme ve gıda yetmezliği nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Gazze'de 60 bin hamile kadın risk altında

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelerin içinde oluşturduğu 7 toplu mezardan 520 kişinin cenazesi çıkarıldı.

İsrail saldırılarında ölenlerin arasında sağlık bakanlığına bağlı 1047 sağlık personeli ve 85 sivil savunma personelinin yanı sıra 177 gazetecinin yer aldığı kaydedildi. Yaralılar arasında ise 396 basın mensubu ve gazeteci bulunuyor.

İsrail'in 172 günden bu yana Gazze Şeridi'nin sınır kapılarını kapalı tuttuğu kaydedilen açıklamada, 12 bin yaralının yanı sıra farklı hastalıklara yakalanan 3 bin kişinin Gazze'nin dışında tedaviye ihtiyacı olduğu dile getirildi.

Kanser hastası 12 bin 500 kişinin ölümle karşı karşıya olduğu ve tedaviye ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, yerinden edilmeleri nedeniyle 1 milyon 737 bin 524 kişinin salgın hastalığa yakalandığı, 71 bin 338 kişinin de karaciğer enfeksiyonuna yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 60 bin hamile kadının sağlık hizmeti yetersizliğinden dolayı, Gazze'ye ilaç girişinin engellenmesi nedeniyle de 350 bin kronik hastanın risk altında olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu Gazze'de 5 bin 280 kişiyi alıkoydu

Açıklamaya göre, İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'nde 5 bin 280 kişiyi alıkoydu. 310 sağlık personeli, İsrail güçlerince alıkonulurken 3 doktor suikasta kurban gitti.

İsrail, isimleri bilinen 38 gazeteciyi içeri attı. Yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği Gazze Şeridi’nde kamuya ait 205 bina yerle bir edildi.

İsrail saldırılarının eğitim sisteminde oluşturduğu tahribata da değinilen açıklamada, 126 okul ve üniversitenin tamamen, 339 okul ve üniversitenin kısmen yıkıldığı, 785 bin öğrencinin eğitimden mahrum bırakıldığı belirtildi.

İsrail'in 12 bin 700 öğrenci ve 750 öğretmeni öldürdüğü aktarılan açıklamada, 130 bilim insanı, akademisyen, öğretim görevlisi ve araştırmacının infaz edildiği ifade edildi.

İsrail, Gazze'de 85 bin 500 ton patlayıcı kullandı

İbadet mekanlarını da hedef alan İsrail, 814 camiyi tamamen yıktı, 148 cami ise ağır hasar gördü. İsrail, 3 de kilise yıktı.

Gazze Şeridi'ndeki 60 mezarlıktan 19'u kısmen ya da tamamen yıkıldı. 2300 cenaze ise mezarlıklardan çalındı.

İsrail saldırıları, sivil yerleşim alanlarının yanı sıra sağlık merkezleri başta olmak üzere tarihi ve kültürel dokuya da büyük zarar verdi.

Saldırılarda, 150 bin konut tamamen, 200 bin konut kısmen yıkıldı. 80 bin konut, oturulamaz hale geldi. İsrail, Gazze'ye saldırılarında 85 bin 500 ton patlayıcı kullandı.

Sağlık tesisleri de İsrail saldırılarının hedefi oldu. Saldırılarda 34 hastane kullanılamaz hal geldi, 80 hastane devre dışı kaldı. 162 sağlık kuruluşu ile 132 ambulans saldırılara hedef oldu.

Gazze Şeridi'ndeki yıkımın oranının yüzde 86'ya ulaştı

İsrail'in yıktığı tarihi ve kültürel alan sayısı da 206 olarak belirtildi.

İsrail'in Gazze'de 2'nci yılına giren saldırılarının alt yapıda ciddi tahribata neden olduğu belirtilen açıklamada, 3130 kilometre elektrik hattı ile 125 yer altı dağıtım trafosunun kullanılamaz hal getirildiği, 330 kilometre su hattı ile 655 kilometre kanalizasyon hattının ve 2835 kilometre yol ve caddenin yıkıldığını, 36 spor tesisi, stadyum ve 700 su kuyusunun hizmet dışı bırakıldığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki yıkımın oranının yüzde 86'ya ulaştığı belirtilen açıklamada, saldırıların ekonomiye zararının 36 milyar dolar olduğu kaydedildi.

AA

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