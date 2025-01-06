"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

İsrail, 2024'te Gazze'de 966 camiyi yıktı

06 Ocak 2025, Pazartesi 20:25
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 2024 yılında düzenlediği saldırılarda 966 caminin kısmen ya da tamamen yıkıldığı bildirildi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de 2024 yılında 815 camiyi tamamen, 151 camiyi ise kısmen yıktığı belirtildi. İsrail ordusunun Gazze’de 19 mezarlığı tamamen yıktığı, 3 kiliseyi de yerle bir ettiği kaydedildi.

***

Uluslararası toplum âciz 

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işlediği soykırım ve zorla yerinden etme eylemlerinin durdurulması için alınan kararların uygulanmasına ilişkin uluslararası yetersizlik konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada soykırım, tehcir ve Filistin topraklarını gasbedenlerin terör eylemleri başta olmak üzere İsrail’in uluslararası kararları hiçe sayan tutumunun, uluslararası toplumdan yeteri kadar tepki görmediği belirtilerek, bu yetersizliğin bölgeyi şiddet olaylarına sürükleyeceği uyarısı yapıldı. Ramallah - aa

***

İsrail, ateşkesi 40 günde 392 kez ihlâl etti

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkese yönelik 40 günde 392 ihlalde bulundu. Lübnan haber ajansı NNA’ya göre, İsrail ordusu ateşkesin 40’ıncı gününde 9 ihlalde bulundu. İsrail ihlallerini Lübnan’ın güneyinde Sur ile Nebatiye’de gerçekleştirdi. Sur şehrinin Ed-Dıhayra beldesi çevresinde İsrail ordusuna ait buldozerlerin kazı yaptığı görüldü. İsrail ordusu, Dıhayra ve Tayr Haraf beldelerini hedef aldı. İsrail ordusu, Aytarun beldesi çevresinde, Şihhin, El-Cebin ve Tayr Harfa beldeleri arasındaki bölgede ve Nakura beldesinin Hamul bölgesinde evleri havaya uçurarak ve buldozerlerle yıktı. Beyrut - aa

***

Katliama devam

İsrail ordusu, esir takası müzakereleri sürerken Gazze Şeridi’nde katliamlarını artırdı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 2-5 Ocak tarihleri arasında İsrail saldırılarında en az 272 Filistinli can verdi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde soğuk hava şartları nedeniyle donarak hayatını kaybeden bebek sayısının 7’ye yükseldiğini duyurdu. Gazze - aa

AA

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, 2024'te Gazze'de 966 camiyi yıktı

    Çay-simit hesabı yapanlar, bizi aç bıraktı

    Milyonlar Hazret-i Mevlânâ'yı ziyaret etti

    Gazze'deki İsrail bombardımanı yoğunlaşarak devam ediyor

    Suriye'de bir toplu mezar daha bulundu
    📷

    Risale-i Nur'dan alıntı yapan Kanadalı Profesör: Vesveselere çözüm Bediüzzaman’da

    Dünyanın en yaşlı insanı da öldü...

    Gazze’nin kuzeyinde hastane kalmadı

    İsrailli milletvekillerinin soykırım çağrısına tepki

    İsrailli kadın esir: Bizi öldürmek mi istiyorsunuz?

    Deprem uzmanından ciddi uyarı

    Biden’den giderayak İsrail'e soykırım desteği

    Gıda enflasyonu hasta ediyor

    “Nevruz’da silâhlar bırakılmış olur”

    İktidardan oyalama taktiği

    “Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu”

    Öğretmen adaylarına akademi engeli

    Aile hekimleri bu hafta iş bırakıyor

    Yeşil ve gri pasaportta sistem değişecek

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İnsaf dışı suçlama yöntemleri
    📷
    Genel

    Risale-i Nur'dan alıntı yapan Kanadalı Profesör: Vesveselere çözüm Bediüzzaman’da
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâmîlik endeksi ne anlatıyor?
    Genel

    Dünyanın en yaşlı insanı da öldü...
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylarda birbirinin yardımına koşmak
    Şükrü BULUT

    Ne çabuk geçti…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    İslâm dünyasında medya yayıncılığı
    Genel

    Deprem uzmanından ciddi uyarı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.