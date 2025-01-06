İsrail, 2024'te Gazze'de 966 camiyi yıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 2024 yılında düzenlediği saldırılarda 966 caminin kısmen ya da tamamen yıkıldığı bildirildi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de 2024 yılında 815 camiyi tamamen, 151 camiyi ise kısmen yıktığı belirtildi. İsrail ordusunun Gazze’de 19 mezarlığı tamamen yıktığı, 3 kiliseyi de yerle bir ettiği kaydedildi.

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Uluslararası toplum âciz

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işlediği soykırım ve zorla yerinden etme eylemlerinin durdurulması için alınan kararların uygulanmasına ilişkin uluslararası yetersizlik konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada soykırım, tehcir ve Filistin topraklarını gasbedenlerin terör eylemleri başta olmak üzere İsrail’in uluslararası kararları hiçe sayan tutumunun, uluslararası toplumdan yeteri kadar tepki görmediği belirtilerek, bu yetersizliğin bölgeyi şiddet olaylarına sürükleyeceği uyarısı yapıldı. Ramallah - aa

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İsrail, ateşkesi 40 günde 392 kez ihlâl etti

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkese yönelik 40 günde 392 ihlalde bulundu. Lübnan haber ajansı NNA’ya göre, İsrail ordusu ateşkesin 40’ıncı gününde 9 ihlalde bulundu. İsrail ihlallerini Lübnan’ın güneyinde Sur ile Nebatiye’de gerçekleştirdi. Sur şehrinin Ed-Dıhayra beldesi çevresinde İsrail ordusuna ait buldozerlerin kazı yaptığı görüldü. İsrail ordusu, Dıhayra ve Tayr Haraf beldelerini hedef aldı. İsrail ordusu, Aytarun beldesi çevresinde, Şihhin, El-Cebin ve Tayr Harfa beldeleri arasındaki bölgede ve Nakura beldesinin Hamul bölgesinde evleri havaya uçurarak ve buldozerlerle yıktı. Beyrut - aa

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Katliama devam

İsrail ordusu, esir takası müzakereleri sürerken Gazze Şeridi’nde katliamlarını artırdı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 2-5 Ocak tarihleri arasında İsrail saldırılarında en az 272 Filistinli can verdi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde soğuk hava şartları nedeniyle donarak hayatını kaybeden bebek sayısının 7’ye yükseldiğini duyurdu. Gazze - aa