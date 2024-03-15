İsrail, Aksa’nın kapılarına demir bariyerler kurdu

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın bazı kapılarına polisler için etrafı demir korkuluklarla çevrili sabit platformlar kurdu ve girişlerin her iki tarafına demir bariyerler yerleştirdi.

Bir aracın kasasında Mescid-i Aksa’nın içine sokulan demir levhalardan bir kısmının Aksa’nın kapılarından Faysal Kapısı dışına sabitlendiği anlar görüntülendi. Şu ana kadar “Faysal”, “Gavanime” ve “Hutta” kapılarının dış kısmına sabit platformlar ve demir bariyerler yerleştirildi. İsrail polisi yaptığı yazılı açıklamada söz konusu bariyerlerin “Mescid-i Aksa’nın kapılarında bekleyen polisler için yapıldığını ve Aksa’ya namaz kılmaya gelenlerin engellenmesi için konulmadığını” savundu. AA

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