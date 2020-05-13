İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu şehit etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde Filistinli bir çocuğu şehit etti, 4 Filistinliyi de yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, El-Halil kentindeki El-Fevvar Mülteci Kampı’nda Zeyd Fazıl Kaysiyye adlı 15 yaşındaki Filistinli çocuğu kafasından vurarak şehit ettiği belirtildi. Açıklamada, kampta yaşanan olaylarda ayrıca 4 Filistinli gencin de çeşitli yerlerinden gerçek mermiyle yaralandıkları ve hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin El-Fevvar Kampı'na baskın düzenlemesi üzerine Filistinli gençlerin tepki gösterdiğini aktardı. İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandığını, Filistinli gençlerin de taşlarla karşılık verdiğini ifade eden görgü tanıkları, arbedenin çok şiddetli geçtiğini ve saatlerce sürdüğünü kaydetti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. AA

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