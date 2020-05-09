İsrail askerleri iki Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalede iki Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, Filistinlilerin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenlediğini belirtti. İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taşla karşılık verdiğini dile getiren Iştivi, iki Filistinli göstericinin, İsrail askerlerinin plastik mermileriyle yaralandığını kaydetti. Iştivi, çok sayıda göstericinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. AA

Okunma Sayısı: 156

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.