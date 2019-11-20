İsrail'de koalisyon görüşmesi olumsuz sonuçlandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile dün gece yaptıkları koalisyon görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadığını belirtti.

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon görüşmesinde ilerleme kaydedilememesinden dolayı rakibi Gantz'ı suçladı. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın kendisi ve Gantz arasında dönüşümlü başbakanlık önerdiğini hatırlatan Netanyahu, "Maalesef dün akşamki görüşmemizde Benny Gantz, Liberman ve Cumhurbaşkanı Rivlin'in önerisi olan dönüşümlü başbakanlıkta ilk olarak görevi benim almamı kabul etmedi." ifadesini kullandı. Netanyahu, Liberman'ın "Dönüşümlü başbakanlık önerisini reddetmeyen partiye destek verebilirim." sözüne atıfta bulunarak, "Liberman'ın sözünde durup durmayacağını göreceğiz." cümlesine yer verdi. NTV

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