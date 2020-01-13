İsrail'de sol partiler ittifak yaptı1

İsrail'de, İşçi Partisi ve Meretz'in 2 Mart seçimleri için ittifak kararı, Başbakan Netanyahu'nun siyasi geleceğini de etkileyebilir.

İsrail'de sol blokta yer alan Meretz ve İşçi Partisi, erken genel seçime ittifak halinde katılma kararı aldı. İşçi ve Meretz'den yapılan ortak yazılı açıklamada, iki partinin 2 Mart'ta düzenlenecek erken seçime tek listeyle katılmayı kararlaştırdığı belirtildi. Uzmanlar, İsrail'de her geçen yıl gücünü kaybeden iki partinin bu ittifak sayesinde yüzde 3,25'lik seçim barajının altında kalmaktan kurtulacağı yorumunu yapıyor. İsrail'de geçen yıl 17 Eylül'de yapılan seçimde 120 sandalyeli Meclise İşçi Partisi 6, Meretz'in yer aldığı Demokratik Birlik İttifakı ise sonuncu olarak sadece 5 milletvekili gönderebilmişti. AA

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