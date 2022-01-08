"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

İsrail'deki vaka sayısı 1 haftada yüzde 360 arttı

08 Ocak 2022, Cumartesi 01:45
Kovid-19'un Omicron varyantının giderek yayıldığı İsrail'de vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 360 artmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantıyla artışa geçen son verileri açıkladı.

Açıklamada, son 24 saatte 16 bin 830 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve salgının başından beri virüs kaynaklı ölümlerin 8259'a ulaştığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun haberine göre, İsrailli uzmanlar, iki hafta içinde ülkedeki Kovid-19 vakalarının bir milyona çıkmasını beklediklerini açıkladı.

İsrail'deki aktif vaka sayısının şu anda 80 binin altında seyrettiğine işaret edilen haberde, uzmanların, vaka sayılarının artmasıyla kurumların çalışmasının sekteye uğrayabileceği yönündeki uyarılarına yer verildi.

Haberde ayrıca, İsrail Sağlık Bakanlığı'nın, Kovid-19'a bağlı ağır hastaların çoğunluğunda daha hafif seyreden Omicron varyantına rastlanmaması ve ekseriyetinde Delta varyantının tespit edilmesini göz önünde bulundurduğuna dikkat çekildi.

Kovid-19'un Omicron varyantının giderek yayıldığı İsrail'de vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 360 artmıştı.

Vaka sayılarının hafta başında 10 binin üzerine çıkmasıyla Eylül 2020'nin başından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşılmıştı.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayılarının yüksek seviyelere çıkmasıyla sağlık merkezlerindeki yoğunluğun artması üzerine test uygulamalarında değişikliğe gidileceği duyurulmuştu.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı test merkezlerinde, sadece aşı olanlar değil, enfekte kişiyle temaslı olan aşı yapmamış kişilerin de PCR testi yerine hızlı antijen testi yapmalarına izin verileceği bildirilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Olan halka oluyor! Kazakistan’da yaşananlar “Orta Asya Projesi mi?”

    DP, Milleti demokrasi ile buluşturdu

    Wolf Yanardağı'nda patlama gözlemlendi

    1 milyonu kişi Tony Blair'ın 'şövalyelik unvanı'nın iptalini istiyor

    Ormanlara ‘yerleşim yeri’ tehdidi

    Trabzonspor kaldığı yerden devam

    THY, Kazakistan'a özel 'tahliye' seferi düzenleyecek

    Türkiye'de son 24 saatte 63214 vaka ve 157 ölüm gözlemlendi

    Erişim engeli basın ve ifade hürriyeti ihlali

    Kamudan hekim göçü devam ediyor

    Kararsızlar seçimi etkileyecek

    MÜSİAD: Faizler düşmedi, arttı

    Verem tedavileri aksadı

    2021'de 55 gazeteci öldürüldü

    Bakan Koca'dan tedbir ve hatırlatma dozu çağrısı

    Bir litre süt 16,95 lira oldu

    2021’de akaryakıta 46 kez zam yapıldı

    Dış borç 2.4 trilyon lira arttı

    Kış daha gelmedi

    5. müdahalenin büyüklüğü açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Olan halka oluyor! Kazakistan’da yaşananlar “Orta Asya Projesi mi?”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “F...” raporundaki “çok geç” itiraflar
    Ahmet BATTAL

    Kralımızın üç kuvveti
    Muhammet ÖRTLEK

    Kazakistan’daki protestolar
    Cevher İLHAN

    20 Aralık vurgunu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Toplumu ayakta tutan unsurlar
    Mehmet ÇETİN

    “Allah’ın dediği olur” ifadesinin tahlili
    Genel

    1 milyonu kişi Tony Blair'ın 'şövalyelik unvanı'nın iptalini istiyor
    Faruk ÇAKIR

    Merkezden yazılan eğitim reçetesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.