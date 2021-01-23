İsrail’den Aksa’da namaza yasak

Mescid-i Aksa Müdürü Kisvani, İsrail’in ibadet etmek isteyen Filistinlileri engellediğini söyledi.

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Aksa’da kılınan Cuma namazının ardından İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlâllerinin devam ettiğini vurgulayarak, İsrail’e “Mescid-i Aksa, Filistinlilere yasak. Yahudi yerleşimcilere serbest.” sözleriyle tepki gösterdi. İsrail’in, Aksa’ya vakit ve Cuma namazı için gelmek isteyen Filistinlilere engel olduğunu ifade eden Kisvani, Yahudi yerleşimcilere ise Aksa’ya polis eşliğinde baskın düzenleme, zorla girme ve ibadet yapmalarına müsaade ettiğini dile getirdi. Kisvani, İsrail polisinin Yahudi yerleşimcilere Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerine izin verirken, Filistinlileri ise yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek gerekçesiyle girmelerini yasakladığını vurguladı. AA

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