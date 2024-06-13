İsrail’den hesap sorulmalı

Filistin’e verdiği destek nedeniyle İsrail’in tepkisini çeken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez çarşamba günü yerel medyaya verdiği röportajda, uluslararası toplumun Gazze’de devam eden çatışmaları “kesin olarak” bitirmek için İsrail hükümetine ve Başbakan Binyamin Netanyahu’ya “daha fazla baskı” yapmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Sanchez, İspanyol Entrevista haber programına verdiği röportajda, “Bunun soykırım olup olmadığını söylemek elbette bana düşmez ancak her halükarda Netanyahu hükümetinin uluslararası insancıl hukuka saygı gösterdiğine dair ciddi şüphelerim olduğu konusunda sizi temin edebilirim” dedi. Euronews Türkçe’nin haberine göre Sanchez, “Bu savaşın kesin olarak sona ermesi için uluslararası toplumdan daha fazla baskı gelmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. İspanyol hükümetinin pozisyonu budur” diye ekledi. Haber Merkezi

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