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14 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: ölü ve yaralılar var

14 Haziran 2024, Cuma 08:24
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 3 katlı bir binaya düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın ve yerel basının geçtiği haberlere göre, İsrail ordusuna ait hava araçları Lübnan'ın Sur kentinin doğusundaki Deyr Kanun en Nehr ve Cannata beldesi arasındaki 3 katlı bir eve hava saldırısı düzenledi.

NNA'nın daha sonra geçtiği haberde, İsrail'in hedef aldığı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kadının öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 sivilin yaralandığı ve yaralıların Sur'daki hastaneye sevk edildikleri aktarıldı.

Saldırı sonucu 3 katlı binanın tamamen yıkıldığı, bina sakinlerinin kurtarılması için olay bölgesine ambulanslar ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Ölü ve yaralıların kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.

Öte yandan, saldırıya ilişkin İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada ise İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Cannata beldesinde bir binayı hedef aldığı ifade edildi.

Saldırı sonrası yaralılar olduğu belirtilen açıklamada, hedef alınan binanın özelliği ile ilgili bilgi verilmedi.

AA

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