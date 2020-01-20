İsrail’den Mescid-i Aksa imamına uzaklaştırma

İsrail makamları, Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri’ye, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Harem-i Şerif’e bir hafta giriş yasağı getirdi.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri, Kudüs’te yer alan İsrail’e ait Kışla Polis Merkezinde “cuma hutbesinde provokasyon” yaptığı iddiasıyla sorgulandığını kaydetti. Şeyh Sabri, bir hafta Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası verildiğini gösteren belgenin kendisine İsrail polisleri tarafından baskın yapılarak teslim edildiğini söyledi. Cumartesi günü ifade vermek için yeniden gelmesinin istendiğini dile getiren Sabri, uzaklaştırma halinin uzatılma ihtimali olduğuna dikkati çekti. AA

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