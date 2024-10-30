İsrail’e silah sevkiyatı durdurulmalıdır

Brleşmş Milletler’in (BM) terörle mücadele konularında insan hakları özel raportörü Ben Saul, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını işaret ederek, “Tüm devletlerden İsrail’e silah ve teçhizat sevkiyatını durdurmalarını istedik.” dedi.

BM’deki basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Saul, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını değerlendirirken Tel Aviv’in “orantısız saldırılarla çok sayıda sivili hedef aldığını, yoğun nüfuslu bölgelerde yüksek patlayıcı silahlar kullandığını ve insani yardımı engelleyerek açlığı bir silah olarak” kullandığını belirtti. Saul, “Tüm devletlerden İsrail’e silah ve teçhizat sevkiyatını durdurmalarını istedik. Çünkü bu durumda silah sevkiyatı, başka ülkelerin uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini ihlal eder.” diye konuştu. AA

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