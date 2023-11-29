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29 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İsrail Filistinlilerin evlerine dönmelerini engelliyor

29 Kasım 2023, Çarşamba 01:54
Gazze Belediyesi, “insani ara” süresince Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki belediyelere hiç yardım ulaşmadığını ve İsrail güçlerinin şehrin çeşitli bölgelerinde varlığını sürdürerek vatandaşların evlerine dönmesini engellediğini belirtti.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, temel ihtiyaç maddelerindeki ciddi eksiklikten şikayet ederek, şehirdeki pazar yerlerinin çoğu İsrail güçleri tarafından tahrip edildiği için ciddi bir mal kıtlığı yaşandığını söyledi.

İsrail ordusunun yoğun saldırısına maruz kalan Gazze sokaklarında 35 bin ton katı atık biriktiğini belirten Muhenna, “İsrail güçleri atıkların şehrin güneydoğusundaki çöp toplama alanına taşınmasını engelliyor. Şehir merkezindeki geçici çöplüklerde toplanan atıklar yangınlara neden oluyor. Bu yangınlardan çıkan kirli duman insan ve çevre sağlığı için büyük risk oluşturuyor.” dedi. Muhenna, birikmiş çöplerin ve kanalizasyonların temizlenmesi ve Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yaklaşık 700 bin Filistinliye temiz su sağlanabilmesi için uluslararası kuruluşlara belediyelere yeterli miktarda yakıt sağlamaları çağrısında bulundu. Gazze - aa

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Gazze’deki ateşkes iki gün uzatıldı

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması uzatıldı. Cuma günü başlayan dört günlük geçici ateşkesin dün gece yarısı bitmesi bekleniyordu. Ateşkes kapsamında Gazze’deki rehineler ile İsrail hapishanelerindeki mahkumların bir kısmı serbest bırakılmış ve acil yardımlar kente ulaşmıştı. Hamas yönetimi, planlanandan daha fazla mahkumun serbest bırakılması amacıyla ateşkesi dört günün ötesine uzatmak istediğini açıklamıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed Al Ansari, X (eski adıyla Twitter) hesabındaki paylaşımda dört günlük ateşkesin iki gün daha uzatılması için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Haber Merkezi

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