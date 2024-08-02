İsrail Gazze’de 16 bin çocuk öldürüldü - Çocuklar “tarifsiz vahşetlerle” karşı karşıya!

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 16 bin 314 çocuk can verdi. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye 300 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 16 bin 314 çocuk ve 10 bin 980 kadının öldüğü belirtilen açıklamada, 10 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu, hastanelere ulaşan ölülerin sayısının 39 bin 480 olduğu, 91 bin 128 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı. Gazze’de İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 69’unun kadın ve çocuk olduğu vurgulandı. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığı vurgulandı. 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme ve gıda eksikliği nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bildirilen açıklamada, çeşitli hastalıklardan sıkıntı çeken 3 bin hastanın da Gazze dışında tedavi altına alınması gerektiği vurgulandı.

Çocuklar “tarifsiz vahşetlerle” karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’de 300 gündür “savaşın” devam ettiğini anımsatan Lazzarini, çocukların saldırıların yanı sıra yerinden edilme, yakınlarını kaybetme ve yaşadıkları acı nedeniyle tramva ve şok içinde yaşadığına dikkati çekti. Lazzarini, Gazze’dekilerin hiçbir çocuğun tanık olmaması gereken şeylere şahit olduğunu belirterek, “Gazze’nin çocukları tarifsiz vahşetlerle karşı karşıya.” ifadesini kullandı.