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21 MART 2025 CUMA - YIL: 56

İsrail, Gazze'de yeniden kara işgaline başladı

20 Mart 2025, Perşembe 16:00
İsrail ordusunun Hamas ile ateşkesi bozup yeniden hava saldırılarına başlamasının ardından Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline başladığı belirtildi.

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İsrail ordusunun Arapça Sözcüsü Avichay Adrae, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin bazı bölgelerden yeniden göç etmesini istedi.

 

Gazze'yi kuzey-güney hattını ortadan ikiye ayıran Netzarim Koridoru bölgesinde, İsrail birliklerinin "nokta saldırılar" yaptığını duyuran Sözcü, Filistinlilere bu noktaya yaklaşmamalarını ve uzaklaşmaları çağrısında bulundu.

 

Gazze'nin kuzey-güney hattında ilerleyecek Filistinlilerin, sahildeki Raşid Caddesi üzerinde gidebileceği kaydedildi.

Öte andan İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgede de işgalini genişletiyor. Beyt Lahiye ve Han Yunus'un açıklarındaki alanda da kara işgalini sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine de kara saldırılarının başladığı ve ordunun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile ortak saldırılar düzenlediği bildirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesi kıyısında kara saldırılarına başlandığı, saldırı öncesinde bölgede Hamas'a ait noktaların da havadan hedef alındığı öne sürüldü.

Gece boyunca Gazze'ye yönelik saldırıların sürdüğü kaydedilen açıklamada, askeri yapıların ve silahların hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların halihazırda devam ettiği kaydedildi.

İsrail'in daha saldırgan olacağı tahmin ediliyor

Öte yandan, İsrail'in Gazze'de binlerce sivilin ölümüne neden olan önceki saldırılarından çok daha yoğun saldırılar düzenleyeceği tahmin ediliyor.

İsrail'in "Walla" haber sitesi, İsrail ordusunun ateşkesi, gücünü tahkim etmek için kullandığını ve cephaneliğini yenilediğini yazdı.

İsrail'in zırhlı araçlarının yeterlilik seviyesini artırdığı ve envantere yenilerini eklediği belirtilen haberde, yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'nin de desteğiyle daha fazla ateş gücü kullanacağı ve daha saldırgan olacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni tekrar ikiye ayırmıştı

İsrail ordusu, Hamas ile ateşkesi bozup yeniden hava saldırılarına başlamasının ardından Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline yeniden başladığını açıklamıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 9 Şubat'ta çekildiği Netzarim Koridoru'nu tekrar işgal eden İsrail ordusu, bazı bölgelerden Filistinlilerin göç etmesini istemiş ve ordunun nokta saldırılar yaptığını duyurmuştu.

Salahaddin Caddesi kapatılırken Gazze'nin kuzey-güney hattında ilerleyecek Filistinlilerin, sahildeki Raşid Caddesi üzerinde gidebileceği kaydedilmişti.

Öte andan İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgede de işgalini genişletiyor, Beyt Lahiya ve Han Yunus'un açıklarındaki alanda da kara işgalini sürdürüyor.

Sürekli tekrarlanan saldırılar ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırılarında, Filistinlilere Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

Kadın, çocuk, yaşlı Filistinlilerin ellerine alabildiği birkaç parça eşyayla 360 kilometrelik kuşatma ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde yürüyerek bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kaldığı manzaralar 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki insan manzaraları olarak tarihe kayıt düşülmüştü. İsrail ordusu, "güvenli bölge" olarak açıkladığı alanlara da saldırılar düzenlemekten çekinmemişti.

İsrail'in 15 ay devam eden saldırıları boyunca, "Gazze'de güvenli yer yok" ifadesi BM yetkilileri tarafından da sıkça dile getirilmişti.

İsrail ordusu ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, saldırılarda ölenlerin sayısı 710'a yükseldi, yaralı sayısı da 900'ü aştı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin desteğini alan Binyamin Netanyahu hükümeti, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen saldırılarının şiddetini artacağı tehdidini savuruyor.

Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin aileleri ise Netanyahu hükümetinin Gazze'deki esirleri geri getirmek için bu saldırıları düzenlediği söyleminin "tam bir aldatmaca" olduğunu vurgulayarak Netanyahu hükümetini "esirleri feda etmekle" suçluyor.

İsrail muhalefeti, Netanyahu hükümetinin siyasi arenada yaşanan çekişme, Meclis'te ay sonunda genel kurula gelecek kritik bütçe döneminde aşırı sağcı koalisyon ortaklarını yanına çekmek için bu saldırılara başladığı eleştirisini yöneltiyor.

AA

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