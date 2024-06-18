"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı: 17 Filistinli daha katledildi

18 Haziran 2024, Salı 13:30
İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 17'ye yükselirken, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 256. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Nusayrat ve Bureyc mülteci kampları ile Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Refah'a saldırılar düzenledi. Saldırılarda 17 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda katledilenlerin sayısı 13'e ulaştı.

İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin birçok bölgesine de İsrail askerleri top atışlarıyla yoğun saldırılarını sürdürdü.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki tarım arazileri, Gazze kentindeki Tel el-Hava ve Ez-Zeytun mahalleleri de İsrail savaş uçaklarınca hedef alındı.

İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava bombardımanında 7 kişinin öldüğü bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'deki Nusayrat kampına saldırısında 7 kişi katledildi

Görgü tanıkları, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinlinin öldüğünü, yaralananlar olduğunu ifade etti.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı.

İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batı mahallelerine saldırılar düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli öldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.

AA

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı: 17 Filistinli daha katledildi

    23 Türk vatandaşı Kutsal Topraklar'da vefat etti

    Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak

    'Gazze'deki felaketten Tel Aviv ve ABD sorumlu'

    Norveç'ten UNRWA'ya maddi destek açıklaması

    İsrail'in 'iç meselesi' dedi

    "New Yorklular bu sıcağı hafife almamalı"

    Kutsal Topraklar'da rahmet sevinci

    Kopartmanın cezası 387 bin 141 lira!

    NATO'dan Çin uyarısı

    Sarıyer'de otluk alanda yangın çıktı

    İsrail 255 günde 37 bin 347 Filistinliyi katletti

    Japonya'da STSS bakterisi alarmı!

    İngiltere'nin İsrail'e silah satışı ahlaksızlık

    ÖSYM'ye para cezası

    İlk 2 gündeki trafik kazalarında 16 kişi öldü

    Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan karşısında

    Netanyahu, Savaş Kabinesi'ni feshetti

    Ekvador'daki heyelanda 6 kişi öldü, 30 kişi kayboldu!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fitnenin panzehiri
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”
    Ali FERŞADOĞLU

    “İslâmın kongresi” haccda vahşi İsrail’i görüşmek!
    Genel

    Kutsal Topraklar'da rahmet sevinci
    Genel

    İsrail'in 'iç meselesi' dedi
    Genel

    Kopartmanın cezası 387 bin 141 lira!
    Genel

    "New Yorklular bu sıcağı hafife almamalı"
    Genel

    Norveç'ten UNRWA'ya maddi destek açıklaması
    Genel

    'Gazze'deki felaketten Tel Aviv ve ABD sorumlu'
    Genel

    NATO'dan Çin uyarısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.