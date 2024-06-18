İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı: 17 Filistinli daha katledildi

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 17'ye yükselirken, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 256. gününde de devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Nusayrat ve Bureyc mülteci kampları ile Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Refah'a saldırılar düzenledi. Saldırılarda 17 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda katledilenlerin sayısı 13'e ulaştı. İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin birçok bölgesine de İsrail askerleri top atışlarıyla yoğun saldırılarını sürdürdü. Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki tarım arazileri, Gazze kentindeki Tel el-Hava ve Ez-Zeytun mahalleleri de İsrail savaş uçaklarınca hedef alındı. İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava bombardımanında 7 kişinin öldüğü bildirilmişti. İsrail'in Gazze'deki Nusayrat kampına saldırısında 7 kişi katledildi Görgü tanıkları, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinlinin öldüğünü, yaralananlar olduğunu ifade etti. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı. İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batı mahallelerine saldırılar düzenledi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli öldü, 85 bin 372 kişi yaralandı. AA

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