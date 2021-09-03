İsrail güçleri 12 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde biri gönüllü sağlık çalışanı olmak üzere 12 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, Nablus’a bağlı Beyta beldesi, Kalkilya ilinin Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi. İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermiyle müdahale etti. Filistinliler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta'daki gösterilere müdahalesinde 12 kişinin plastik mermiyle yaralandığı belirtildi. AA

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