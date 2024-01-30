İsrail'i karara uymaya zorlayın

Arap Birliği, BMGK’ya İsrail’i, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı ihtiyati tedbir kararlarını uygulamaya zorlama çağrısında bulundu.

Uluslararası Adalet Divanı’nın kararı üzerine Cezayir’in talebiyle çarşamba günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanacak. Arap Birliği Konseyi, Filistin’in talebi üzerine daimi delegeler düzeyinde Mısır’ın başkenti Kahire’de olağanüstü toplandı. Filistin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned el-Akluk, burada yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun, UAD’nin kararına yanıt olarak Gazze Şeridi’nde 18 yeni katliam gerçekleştirdiğini ve 174 kişinin ölümüne, 310 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Akluk, ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan fonu geçici olarak askıya alan ülkelere bu kararlarından vazgeçme çağrısı yaptı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, BMGK de dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel kurumlar ile tüm ülkelere, İsrail’i, UAD’nin tedbir kararlarını uygulamaya zorlama çağrısında bulunuldu.

İsrail hesap vermeli

Uluslararası Adalet Divanı’nın bu kararıyla ilgili olarak Avrupa Birliği kararın “derhal uygulanmasını” talep ederken, Washington kararın “temelsiz” olduğunu belirtti. Fransa ise soykırım suçunun “niyetin kanıtlanmasını gerektirdiğini” vurguladı. Brezilya Dışişleri Bakanlığı, karara “tam ve acil saygı” çağrısında bulundu. Karar, Türkiye, İran, İspanya ve Hamas liderliğini ağırlayan aracı Katar tarafından memnuniyetle karşılandı. Suudi Arabistan, İsrail’in “uluslararası hukuku ihlalleri” için “hesap vermesini” talep etti. Independent Türkçe’nin haberine göre İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nın kararını reddedip Güney Afrika’nın bu mahkemeye başvurmasına karşı çıkarken, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında “ateşkes”e ulaşmayı amaçlayan görüşmelere katılıyor. Bir güvenlik kaynağı, Fransız Basın Ajansı’na önümüzdeki günlerde Paris’te, CIA Direktörü, Mısır, İsrail ve Katar yetkililerinin katılımıyla bir toplantı yapılacağını bildirdi.

Haber Merkezi