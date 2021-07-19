İsrail’i önleyin çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlaller konusunda BMGK’ya müdahale çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilâtı, fanatik Yahudilerin ve İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesini kınayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’ni baskınlar karşısında sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı. İslâm İşbirliği Teşkilâtı’ndan (İİT), yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Mescid-i Aksa’nın avlusunda ibadet edenlere yönelik mükerrer saldırıları kınandı. Bu eylemlerin, işgalci güç İsrail’in, Kudüs’teki tarihi ve hukuki statükoyu değiştirme girişimleri çerçevesinde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, bunun uluslar arası hukuku, Cenevre Sözleşmelerini ve BM kararlarını ihlâl etmek anlamına geldiği aktarıldı. İİT, bu sistematik saldırıların bütün sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğunu belirtti. İİT, BMGK başta olmak üzere uluslar arası toplumu bu ihlâllere son verilmesi için sorumluluklarını üstlenmeye ve barışın sağlanması adına siyasî bir sürecin başlatılması için çalışmaya çağırdı.

Filistin’den uyarı

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’i Mescid-i Aksa’da yaşananlara ilişkin talimatının olayları tehlikeli dinî çatışmaya sürüklediği konusunda uyardı. Filistin Devlet Başkanlığı ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nden (FKÖ) yapılan yazılı açıklamada, Naftali Bennett’in Mescid-i Aksa’ya “organize ve güvenli” bir şekilde baskın yapılmaya devam edilmesi yönündeki talimatına tepki gösterildi.

Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bennett’in bu açıklamaları gerilimi arttırarak olayları tehlikeli dini çatışmaya sürüklemektedir.” denildi. Açıklamada ayrıca “İsrail hükümeti, uluslar arası çözüm çabalarını engellemesi ve bilhassa mübarek Kurban Bayramı arefesinde bu provokasyonun gerçekleşmesi sebebiyle çatışmaların tırmanmasının sorumluluğunu taşıyor” ifadesine yer verildi.

