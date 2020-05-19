"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İsrail’i salgın bile durduramıyor

19 Mayıs 2020, Salı 00:01
Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Trump’ın ‘Yüzyılın Anlaşması’ planına ilişkin, “Salgının bu planların hayata geçmesini engelleyeceği düşünülüyordu, ancak ilhak adımları hızla sürüyor” dedi.

Filistin Medya ve İletişim Derneği’nin (FİMED) düzenlediği Zoom panelinde konuşma yapan ve aynı zamanda derneğin başkanlığını yapan Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri “Salgının bu planların hayata geçmesini engelleyeceği düşünülüyordu ancak ilhak adımları hızla sürüyor. Süreç, Kudüs’ün İsrail’in başşehri olarak ilân edilmesiyle başladı ve konu Batı Şeria’nın ilhakına kadar geldi. Amaçları hem toprakları işgal etmek hem de Ürdün sınırındaki toprakları çalarak Filistinlileri dünyaya açılan kapılarından etmek. Bunlar bizi felakete sürükleyecek adımlar ama korkmuyoruz” dedi. 

‘İsrail, bir işgal üzerine kurulu’

Konuşmasında Büyük Felâket’in üzerinden 72 yıl geçtiğini hatırlatan Zuhri “Filistinli kardeşlerimiz işgal altında yaşıyor. İsrail, Filistinlilerin topraklarını bırakıp gittiğine, sattığına ilişkin kara propaganda yapıyor ancak bunlar yalan. İsrail, bir işgal üzerine kurulu. Ve işgal altındaki kardeşlerimiz çok zorlu şartlarda yaşıyor. Biz koronavirüs krizinin başlangıcından bu yana karantinanın nasıl bir his olduğunu anladık ancak Gazze’deki kardeşlerimiz sürekli bu şekilde, kuşatma altında yaşıyor” ifadelerini kullandı. 

Bu zulümleri herkes duymalı

Zuhri “Binlerce Filistinli esir tutuluyor ve içlerinde çok ağır hastalar var; buna rağmen tutukluluk halleri devam ediyor. İsrail kadın veya çocuk demiyor ve hiç bir insan hakkını gözetmiyor. Bu yüzden biz de İsrail askerlerini esir almaya devam edeceğiz. Hâlihazırda elimizde 4 İsrail askeri esir bulunuyor. Kudüs’teki tutuklamalar da hız kesmiyor. Yalnızca geçen ay 90’dan fazla Filistinli tutuklandı. Kudüs’te Filistin’e ait evlerin yıkım süreci çok vahşi şekilde devam ediyor. Geçen ay 1300’den fazla yasadışı yerleşim inşası ilân edildi. Bu ayın 20’sinde çok büyük bir baskın yapılacağından bahsediliyor. Bu tehlikeli adımın duyurulması ve Türk kamuoyunun da bu baskın karşısında duruş sergilemesi çok önemli” dedi. Sputnik’deki habere göre Gazze’de bütün imkânsızlıklara rağmen koronavirus salgınının kontrol altına alındığını söyleyen Zuhri “Gazze’de alınan tedbirler çok başarılı şekilde uygulanıyor. Gazze onca yıldır kuşatma altında olmasına rağmen, salgınla mücadelede büyük başarı gösterdi. Koronavirüs bize bomba gibi geldi. Ancak biz bütün imkansızlıklara rağmen 2 hafta içerisinde binden fazla karantina odası hazırladık. Gazze halkı her zamanki gibi koronavirüste de dayanışma gösterdi” diye anlattı. 

Okunma Sayısı: 592
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor

    Yüzyılın en büyük krizi kapıda

    Gençliğin önceliği hürriyet

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Dünya genelinde son 24 saatte neler yaşandı?

    ABD'de koronavirüs yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı

    Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni genelge

    'Öyle birisi var ama aynı takımda oynadığımız için sıkıntı yok'

    Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

    Bakan Koca: Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var

    Şehit Jandarma Yüzbaşı Çiftçi dualarla uğurlandı

    Şehide duâ

    En çok başvuru âdil yargılama ihlâlinden

    Salgın geçim kaynaklarını mahvetti

    ABD'de konut başlangıçları son 5 yılın en düşük seviyesinde

    Kösedağ'ın eteklerinde renk cümbüşü

    Vaka sayılarının arttığı Arap ülkelerinde son durum?

    Çin’den ABD’ye DSÖ tepkisi

    Dünya genelinde vaka sayısı 5 milyona dayandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tarihe düşülen notlar
    Genel

    Yüzyılın en büyük krizi kapıda
    Ahmet BATTAL

    Fetömetreli adalete güvenelim mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Az bir bedel, çok büyük netice!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor
    Cevher İLHAN

    Kayyımla demokrasi kıyımı
    Risale-i Nur'dan

    İsrafla gelen hırsın neticeleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Uhuvvette suhulet ve selâmet var
    Faruk ÇAKIR

    Çeşmelerdeki su sesine duâlar karışacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.