İsrail’i salgın bile durduramıyor

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Trump’ın ‘Yüzyılın Anlaşması’ planına ilişkin, “Salgının bu planların hayata geçmesini engelleyeceği düşünülüyordu, ancak ilhak adımları hızla sürüyor” dedi.

Filistin Medya ve İletişim Derneği’nin (FİMED) düzenlediği Zoom panelinde konuşma yapan ve aynı zamanda derneğin başkanlığını yapan Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri “Salgının bu planların hayata geçmesini engelleyeceği düşünülüyordu ancak ilhak adımları hızla sürüyor. Süreç, Kudüs’ün İsrail’in başşehri olarak ilân edilmesiyle başladı ve konu Batı Şeria’nın ilhakına kadar geldi. Amaçları hem toprakları işgal etmek hem de Ürdün sınırındaki toprakları çalarak Filistinlileri dünyaya açılan kapılarından etmek. Bunlar bizi felakete sürükleyecek adımlar ama korkmuyoruz” dedi.

‘İsrail, bir işgal üzerine kurulu’

Konuşmasında Büyük Felâket’in üzerinden 72 yıl geçtiğini hatırlatan Zuhri “Filistinli kardeşlerimiz işgal altında yaşıyor. İsrail, Filistinlilerin topraklarını bırakıp gittiğine, sattığına ilişkin kara propaganda yapıyor ancak bunlar yalan. İsrail, bir işgal üzerine kurulu. Ve işgal altındaki kardeşlerimiz çok zorlu şartlarda yaşıyor. Biz koronavirüs krizinin başlangıcından bu yana karantinanın nasıl bir his olduğunu anladık ancak Gazze’deki kardeşlerimiz sürekli bu şekilde, kuşatma altında yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Bu zulümleri herkes duymalı

Zuhri “Binlerce Filistinli esir tutuluyor ve içlerinde çok ağır hastalar var; buna rağmen tutukluluk halleri devam ediyor. İsrail kadın veya çocuk demiyor ve hiç bir insan hakkını gözetmiyor. Bu yüzden biz de İsrail askerlerini esir almaya devam edeceğiz. Hâlihazırda elimizde 4 İsrail askeri esir bulunuyor. Kudüs’teki tutuklamalar da hız kesmiyor. Yalnızca geçen ay 90’dan fazla Filistinli tutuklandı. Kudüs’te Filistin’e ait evlerin yıkım süreci çok vahşi şekilde devam ediyor. Geçen ay 1300’den fazla yasadışı yerleşim inşası ilân edildi. Bu ayın 20’sinde çok büyük bir baskın yapılacağından bahsediliyor. Bu tehlikeli adımın duyurulması ve Türk kamuoyunun da bu baskın karşısında duruş sergilemesi çok önemli” dedi. Sputnik’deki habere göre Gazze’de bütün imkânsızlıklara rağmen koronavirus salgınının kontrol altına alındığını söyleyen Zuhri “Gazze’de alınan tedbirler çok başarılı şekilde uygulanıyor. Gazze onca yıldır kuşatma altında olmasına rağmen, salgınla mücadelede büyük başarı gösterdi. Koronavirüs bize bomba gibi geldi. Ancak biz bütün imkansızlıklara rağmen 2 hafta içerisinde binden fazla karantina odası hazırladık. Gazze halkı her zamanki gibi koronavirüste de dayanışma gösterdi” diye anlattı.