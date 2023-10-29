İsrail'in Gazze'ye saldırılarında gece boyunca 100'den fazla Filistinli daha katledildi

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 450’den fazla yere hava saldırısı düzenlediğini ve kara birliklerinin bölgede “faaliyetlerini genişletmeye” devam ettiğini açıkladı. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne gece boyunca düzenlediği şiddetli saldırılarda 100'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye 7 Ekim’de başlattığı saldırıları şiddetini artırarak sürdürüyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarıyla son 24 saatte 450’den fazla hedefin vurulduğu aktarıldı.

Vurulan yerler arasında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait komuta merkezleri, gözlem noktaları gibi yerler olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, bölgede bulunan kara birliklerinin de “faaliyetlerini genişlettiği” kaydedildi.

Filistin Kızılayı: İsrail Gazze’deki Kudüs Hastanesini bombalayacakları tehdidinde bulundu

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Gazze’deki Kudüs Hastanesini bombalayacakları tehdidinde bulunarak, acilen boşaltmalarını istediğini ve sabahtan bu yana hastane çevresinin vurulduğunu duyurdu.

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçleri Gazze’deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi. Sabahtan bu yana hastanenin çevresi vuruluyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze saldırılarında 100'den fazla kişi öldü

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne gece boyunca düzenlediği şiddetli saldırılarda 100'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 23. gününde devam ediyor.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneydeki Refah kentinde bir ev ile kuzeydeki Beyt Lahiya'ya düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise İsrail güçlerinin Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 57 kişi öldü. Ölenlerin çoğunun ise evleri yıkılan ve bu bölgelere sığınmış siviller olduğu aktarıldı.

Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda da onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı, çoğunun hala enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Yine Gazze'nin batısında bulunan Tel Hava Mahallesi'nde de 6 katlı bir binanın bombalanması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade ediliyor.

Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda da en az 30 kişinin öldüğü, Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda ise 45 kişinin öldüğü veya yaralandığı aktarıldı.

Kızılhaç: Gazze'deki sivillerin korunması için acil çağrıda bulunuyoruz

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki sivillerin korunması için acil çağrıda bulundu.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun çatışmaların ardından 2 milyondan fazla sivilin yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'nde mahsur kaldığı belirtildi.

Çatışmaların artarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, ICRC'nin Gazze'deki sivillerin korunması ve hayatlarına saygı duyulması için acil çağrıda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'deki en acil zorunluluğun hastanelerin güvenli şekilde çalışabilmesinin sağlanması dahil hayat kurtarmak ve insanlığı korumak olması gerektiği bildirildi.

Gazze'de sağlık, su ve elektrik gibi kritik hizmetlerin acil olarak yeniden sağlanması gerektiği ifade edildi.

Gazze'deki binlerce ailenin geçici barınaklarda ya da açık alanda yetersiz gıda ve suyla yaşadığına işaret edilen açıklamada, yıkılan evlerin ve temel altyapının yeniden inşasının yıllar alacağı belirtildi.

Açıklamada, "Halen hizmet veren hastaneler ise çok sayıda hasta ve yaralıya bakım sağlayacak malzeme kalmadığı için faaliyetlerini durdurmanın eşiğinde. Atık su tesislerinin çoğu artık çalışmıyor. Sivillerin korunması ve yaralılara yardım edilmesi gibi en acil insani sorunlara çözüm bulmak için taraflarla diyaloğumuzu devam ettiriyoruz." denildi.

"Çatışmanın taraflarına, gerilimi hemen düşürme çağırısında bulunuyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric, "İnsanların çektiği acının dayanılmaz seviyesi karşısında şok oldum ve çatışmanın taraflarına gerilimi hemen düşürme çağırısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Spoljaric, çok sayıda sivilin trajik kaybının içler acısı bir durum olduğunu vurgulayarak, "Yoğun bombardımanların ortasında Gazze'de sivillerin gidecek güvenli bir yerlerinin olmaması ve askeri abluka nedeniyle halihazırda yeterli insani müdahalenin mümkün olmaması kabul edilemez. Bu durum, dünyanın tolerans göstermemesi gereken yıkıcı bir başarısızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Artan silahlı çatışmalar karşısında tarafların uluslararası insancıl hukuka uymasının önemine dikkati çeken Spoljaric, Gazze'ye engelsiz insani yardım ve yardım çalışanı girişinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Spoljaric, "Gazze'ye sürdürülebilir insani yardım erişimi zorunludur ve yardım çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışabilmesi gerekiyor." dedi.

El-Aksa televizyonu: İsrail, Gazze'ye beyaz fosfor bombasıyla saldırıyor

Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonu, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne beyaz fosfor bombasıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Gazze'den yayın yapan Aksa televizyonunun çeşitli sosyal paylaşım hesaplarından, İsrail'in saldırısına ilişkin bilgi verildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyi üzerinde uçuş yaptığı ve beyaz fosforla yoğun bombardımanın sürdüğü aktarıldı.

Endonezya Hastanesi çevresinin bombalandığı, saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu, sivillerin evlerinin zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye mahallesinde İsrail ordusuna ait "kaplan tipi zırhlı aracı" kornet füzeleriyle hedef aldığı anı gösteren bir video paylaşıldı.

Kaplan zırhlı aracının, askerlerin nakli için kullanıldığı ve 14 asker taşıma kapasitesi olduğu aktarıldı.

Hizbullah, İsrail sınırındaki Abad askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah, dün İsrail’in sınırında yer alan El-Abad askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'a ait Telegram hesabından konuya ilişkin görüntü ve açıklama paylaşıldı.

Görüntüye göre Abad askeri noktasında İsrail'e ait, kablolu ve kablosuz ağlarda gizli dinleme yapan ve sinyal bozan ekipmanlar ile radar ve kamera sistemlerinin yer aldığı bir merkez vuruldu.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri kadın 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde biri kadın 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, konuyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli noktalarında biri kadın 35 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 1590'a çıktığı ifade edildi.

İsrail güçleri hemen her gün işgal altındaki Batı Şeria'nın kent ve beldelerine baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alınıyor ve onlara ait evler yıkılıyor.

Filistinlilerin, İsrail güçlerinin söz konusu baskınlarına tepki göstermesi üzerine çıkan çatışmalarda ise çok sayıda kişi ölüyor veya yaralanıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci öldü.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil öldü.