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31 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

İsrail'in saldırısında Ortodoks Kültür Merkezi tamamen yıkıldı

31 Ekim 2023, Salı 17:11
İsrail'in Gazze'nin Tel el-Heva bölgesine düzenlediği saldırıda Ortodoks Kültür Merkezi tamamen yıkıldı.

 

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesine saldırısında Ortodoks Kültür Merkezi binasını bombalamasını kınadı.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Bu olay, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivil hizmetleri, sosyal altyapıyı ve sivillerin barınma alanları yok etmek konusunda haksız ısrarını göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail saldırılarıyla yıkılan Ortodoks Kültür Merkezinin Gazze'deki sivillere "saldırılar sonrasında sivillere temel insani hizmetler ve barınma" sağladığı belirtilen açıklamada, merkezin "doğrudan ve haksız yere hedef alındığı" kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda toplam 19 cami ve kilisenin bombalandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci öldü.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

AA

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