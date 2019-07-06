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İsrail'in yaptığı ayrım duvarı Filistinlilere hapis hayatı yaşatıyor

06 Temmuz 2019, Cumartesi 15:27
Filistinli Hacacla ailesi, İsrail'in Ayrım (Utanç) Duvarı nedeniyle evlerine girip çıkma ya da misafir davet etme gibi basit günlük eylemlerde dahi sıkıntılar yaşıyor.

"İsrail'in Utanç Duvarı" olarak da isimlendirilen Ayrım Duvarı, Filistinli Hacacla ailesinin yaşadığı bölgeyi adeta açık hava hapishanesine dönüştürdü.

Kudüs'e tepeden bakan bir noktada oturan Filistinli aile, 1967'den bu yana işgal altındaki topraklarda tel örgüler arasında hayatına devam ediyor.

İsrail'in 10-15 metre uzağına kurduğu sınırlarla çevrelenmiş evde yaşayan aile, kendilerini Batı Şeria'nın güneyindeki köyleri El-Velce'den ayıran "Ayrım (Utanç) Duvarı" nedeniyle hapis hayatı yaşıyor. Tel Aviv yönetiminin 2002'de inşasına başladığı Ayrım Duvarı, ailenin Kudüs'e ulaşımını engellemesinin yanı sıra sosyal alanlarındaki en basit hareketlerini bile kısıtlıyor.

1967'den bu yana güvenlik, göç ve yeni yaşam alanı oluşturma gibi zorluklara maruz kalan Filistinli aile, işgalin her geçen gün artan etkisi nedeniyle gittikçe daralan bir girdapta nefes almaya çalışıyor.

Zorunlu göç ve tecrit

Hacacla ailesinin, sıkıntılarla dolu zorlu dönemleri ilk olarak 1967 yılında başladı. Siyonist çetelerin silahlı saldırıları nedeniyle El-Velce köyündeki evini terk etmek zorunda kalan aile, köyün diğer sakinleriyle Kudüs civarındaki asıl yerlerinden "Yeni Velce" adını verdikleri bir bölgeye taşındı.

Eski Velce köyü 17 bin dönümlük bir arazi üzerinde kuruluyken Yeni Velce, 2 bin 500 kişinin yaşadığı 2 bin dönümlük bir alana sıkıştırıldı.

Köylerine geri dönme umuduyla yerleştikleri bu bölgede yeni bir düzen kurmaya çalışan Hacacla ailesi, İsrail'in "Ayrım Duvarı"nı örmeye başladığı 2002 yılında yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Duvarın Hacacla ailesinin evini köyden ayıracak şekilde örülmeye başlanması ve zamanla ailenin duvarın diğer tarafında kalması, onlar için adeta bir hapis hayatı başlatmış oldu.

"Ayrım Duvarı"nın inşasında evleri zarar gördü

İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği "Ayrım Duvarı"nın inşası sırasında evlerinin zarar gördüğünü belirten Hacacla, inşaat çalışmalarında genelde buldozerlerin ve kazı araçlarının, evlerinin yakınlarına gelindiğinde ise kasıtlı olarak dinamit kullanıldığını dile getirdi.

Hacacla, "Evimin duvarlarında çatlaklar oluştu ama tamir ettik. Buradan ayrılmayacağız. İkinci kez sığınmacı olmayacağız." dedi.

Ömer Hacacla ayrıca İsrail'in, koyunlar için kullandıkları hayvan barınağını da yıktığını, ruhsatsız yapılara izin verilmediğinin öne sürüldüğünü aktardı.

Ayrım (Utanç) Duvarı

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Beş metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

AA

Etiketler: Batı Şeria, Doğu Kudüs, İsrail, Ayrım Duvarı
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