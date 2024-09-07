İsrail’in yaptığı savaş suçu

Hamas, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da devam eden askeri operasyonlarının, “Filistin halkını topraklarından sürmeyi ve yok etmeyi amaçlayan savaş suçu” olduğunu bildirdi.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “İşgal ordusunun Batı Şeria’da ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan askeri operasyonları ve bombardımanları, (İsrail) hükümetinin, Filistin halkını topraklarından sürmek ve davasını tasfiye etmek hedefiyle yürüttüğü soykırım kampanyasının bir parçası olarak ortaya çıkan savaş suçlarıdır” ifadeleri kullanıldı.

“Cinayet, terör, mülk ve tesislere düzenlenen saldırılar gibi iğrenç suçlar, işgal altındaki Batı Şeria’daki halkımızın iradesini kırmayı ve davamızı savunma rolündeki direnişlerinden vazgeçirmeyi başaramayacaktır.” denilen açıklamada, Filistin halkına “işgalcilerle” mücadele etme ve birlik olma çağrısı yapıldı.