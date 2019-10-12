İsrail, Kudüs’teki varlığını sağlamlaştırıyor

İşgalci İsrail makamları, Kudüs’teki varlıklarını sağlamlaştırma faaliyetlerine devam ediyor.
İsrail yıkım, tahrik ve tahribe devam ediyor!
Yine baskın yine tahrik
Kudüs’te İsrail azgınlığı tam gaz
Eylül raporu: İsrail, Kudüs'e yönelik 376 ''ihlal'' gerçekleştirdi
Independent Arabia’nın haberine göre, İsrail’in bu konudaki faaliyetlerinden biri de işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Yahudi mezarlığını genişletmek. Kudüs’e bakan Zeytindağı’nda bulunan en az 110 yıllık bu mezarlıkta, yaklaşık 250 milyon kadar Yahudi mezarı bulunuyor. Bu mezarlığa kutsallık atfeden Yahudiler, ölülerini buraya gömmek istiyor. Bu sebeple yetkililer, eski mezarlığın altına modern yöntemlerle Zeytindağı’ndan Silvan’a kadar uzanan oldukça geniş bir mezarlık inşa ettiler. 50 metre derinliğe sahip bin 600 metrekareden fazla alanı kaplayan bu mezarlık, 90 milyon dolarlık maliyeti ile 23 binden fazla modern mezar barındırıyor.