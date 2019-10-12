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12 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İsrail, Kudüs’teki varlığını sağlamlaştırıyor

12 Ekim 2019, Cumartesi 01:57
İşgalci İsrail makamları, Kudüs’teki varlıklarını sağlamlaştırma faaliyetlerine devam ediyor.

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Independent Arabia’nın haberine göre, İsrail’in bu konudaki faaliyetlerinden biri de işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Yahudi mezarlığını genişletmek. Kudüs’e bakan Zeytindağı’nda bulunan en az 110 yıllık bu mezarlıkta, yaklaşık 250 milyon kadar Yahudi mezarı bulunuyor. Bu mezarlığa kutsallık atfeden Yahudiler, ölülerini buraya gömmek istiyor. Bu sebeple yetkililer, eski mezarlığın altına modern yöntemlerle Zeytindağı’ndan Silvan’a kadar uzanan oldukça geniş bir mezarlık inşa ettiler. 50 metre derinliğe sahip bin 600 metrekareden fazla alanı kaplayan bu mezarlık, 90 milyon dolarlık maliyeti ile 23 binden fazla modern mezar barındırıyor. 

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