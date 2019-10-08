Kudüs’te İsrail azgınlığı tam gaz

Merkezi Cenevre’de bulunan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’in, eylül ayında Kudüs’e yönelik 376 ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı.

Eylül raporu: İsrail, Kudüs'e yönelik 376 ''ihlal'' gerçekleştirdi

Merkezi Cenevre’de bulunan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yayımlanan aylık raporda, İsrail’in, eylül ayında Kudüs’e yönelik 376 ihlalinin tespit edildiği belirtildi.

Filistinlilere ait evler yıkıldı

Raporda, “En tehlikeli ihlaller arasında İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria’nın Es-Sevahira beldesinde Yahudi yerleşim biriminin inşa edilmesidir. Bu durum 850 Filistinlinin yaşadığı 470 dönümlük alana el konulması ve beldenin demografik yapısının değiştirilmesi anlamına gelmektedir” ifadelerine yer verildi. İsrail kuvvetlerinin Kudüs’teki Filistinlilere ait ev ve mülklerin yıkımı için 8 saldırı düzenlediği belirtilen raporda, İsrail askerlerinin Kudüs mahallelerinde Filistinlileri doğrudan hedef alarak 12 kez ateş açması sonucu 1 kişinin ölümü, 29 kişinin yaralanmasının da ihlaller arasında yer aldığı aktarıldı. Kudüs - aa

Mescid-i Aksa’ya ulaşım engellendi

Raporda, İsrail’in Kudüs’ün belde ve mahallelerine yönelik 77 baskın düzenleyerek 110 Filistinliyi gözaltına aldığı, Müslümanların Mescid-i Aksa’ya ulaşmasını kısıtlamaya ve engellemeye devam ettiği bilgisine yer verildi. İsrail makamlarına, uyguladığı ırk ayrımcılığı politikası ve Filistinlilere ait ev ve mülkleri yıkma girişimlerini durdurması çağrısı yapılan raporda, Birleşmiş Milletlerden de “İsrail’i Kudüs kentindeki Filistin halkına yönelik ihlallerinden sorumlu tutması için yeni mekanizmalar geliştirmesi” istendi.

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İsrail’den Arap ülkeleri ile anlaşma adımı

İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Twitter’dan yaptığı açıklamada Körfez’deki Arap ülkeleri ile “saldırmazlık” anlaşması üzerinde çalıştıklarını söyledi. DW’de yer alan habere göre, anlaşmanın kapsamı hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken bu açıklama Körfez’deki Arap ülkeleri ile diplomatik ilişkisi bulunmayan İsrail’in, aradaki ilişkileri güçlendirme ve İran’a karşı bir cephe oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor. İsrail’in halihazırda sadece Mısır ve Ürdün ile barış anlaşması bulunuyor.

İsrail’in Filistin topraklarını işgali uzun süredir Arap ülkeleri ile barış anlaşması yapmasına engel teşkil ediyordu. Ancak bölgede yükselen İran tehdidi nedeniyle ortak endişelerin iki tarafı yakınlaştırdığı belirtiliyor. Katz Twitter’daki açıklamasında “Bu tarihi adım anlaşmazlığa son verecek ve barış anlaşması imzalanana kadar sivil iş birliğini mümkün hale getirecek” ifadelerini kullandı.