"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Kudüs’te İsrail azgınlığı tam gaz

08 Ekim 2019, Salı 00:12
Merkezi Cenevre’de bulunan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’in, eylül ayında Kudüs’e yönelik 376 ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı.

Eylül raporu: İsrail, Kudüs'e yönelik 376 ''ihlal'' gerçekleştirdi

Merkezi Cenevre’de bulunan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yayımlanan aylık raporda, İsrail’in, eylül ayında Kudüs’e yönelik 376 ihlalinin tespit edildiği belirtildi.

Filistinlilere ait evler yıkıldı

Raporda, “En tehlikeli ihlaller arasında İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria’nın Es-Sevahira beldesinde Yahudi yerleşim biriminin inşa edilmesidir. Bu durum 850 Filistinlinin yaşadığı 470 dönümlük alana el konulması ve beldenin demografik yapısının değiştirilmesi anlamına gelmektedir” ifadelerine yer verildi. İsrail kuvvetlerinin Kudüs’teki Filistinlilere ait ev ve mülklerin yıkımı için 8 saldırı düzenlediği belirtilen raporda, İsrail askerlerinin Kudüs mahallelerinde Filistinlileri doğrudan hedef alarak 12 kez ateş açması sonucu 1 kişinin ölümü, 29 kişinin yaralanmasının da ihlaller arasında yer aldığı aktarıldı. Kudüs - aa

Mescid-i Aksa’ya ulaşım engellendi

Raporda, İsrail’in Kudüs’ün belde ve mahallelerine yönelik 77 baskın düzenleyerek 110 Filistinliyi gözaltına aldığı, Müslümanların Mescid-i Aksa’ya ulaşmasını kısıtlamaya ve engellemeye devam ettiği bilgisine yer verildi. İsrail makamlarına, uyguladığı ırk ayrımcılığı politikası ve Filistinlilere ait ev ve mülkleri yıkma girişimlerini durdurması çağrısı yapılan raporda, Birleşmiş Milletlerden de “İsrail’i Kudüs kentindeki Filistin halkına yönelik ihlallerinden sorumlu tutması için yeni mekanizmalar geliştirmesi” istendi.

***

İsrail’den Arap ülkeleri ile anlaşma adımı

İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Twitter’dan yaptığı açıklamada Körfez’deki Arap ülkeleri ile “saldırmazlık” anlaşması üzerinde çalıştıklarını söyledi. DW’de yer alan habere göre, anlaşmanın kapsamı hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken bu açıklama Körfez’deki Arap ülkeleri ile diplomatik ilişkisi bulunmayan İsrail’in, aradaki ilişkileri güçlendirme ve İran’a karşı bir cephe oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor. İsrail’in halihazırda sadece Mısır ve Ürdün ile barış anlaşması bulunuyor. 

İsrail’in Filistin topraklarını işgali uzun süredir Arap ülkeleri ile barış anlaşması yapmasına engel teşkil ediyordu. Ancak bölgede yükselen İran tehdidi nedeniyle ortak endişelerin iki tarafı yakınlaştırdığı belirtiliyor. Katz Twitter’daki açıklamasında “Bu tarihi adım anlaşmazlığa son verecek ve barış anlaşması imzalanana kadar sivil iş birliğini mümkün hale getirecek” ifadelerini kullandı. 

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çekilme oyununda IŞİD tuzağı

    CHP geçmişiyle yüzleşirken diğerleri ne yapıyor?

    Zam yağmuru

    KHK’lar iptal edilsin

    Tarihin en borçlu dönemindeyiz

    Kudüs’te İsrail azgınlığı tam gaz

    Çocukları tehlikeye atmayalım

    Suriye sınırına askeri sevkiyat

    Suriye-Irak tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

    İstanbul Valiliği kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

    'Savaşa giriyoruz, Allah'ın izniyle kazanacağız'

    Fransa'dan 'Suriye'de harekât planlarından vazgeçin' çağrısı

    Dolar yükselişte

    Trump; Büyük resme odaklanacağız

    Putin kendi maaşına zam yaptı

    Pentagon'dan 'çekilme' açıklaması

    Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü

    'Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için adım atmayacağız'

    Irak ordusu göstericilere karşı orantısız güç kullandığını itiraf etti

    Elektriğe bu sene başka zam yok

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Karıncayı bile incitme
    Genel

    KHK’lar iptal edilsin
    Genel

    Çekilme oyununda IŞİD tuzağı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman Mevlidleri ve demokrasi mücadelemiz
    Genel

    Tarihin en borçlu dönemindeyiz
    Süleyman KÖSMENE

    'Muhammed’in (asm) dediğini unuttun mu?'
    Genel

    Çocukları tehlikeye atmayalım
    Cevher İLHAN

    “Deprem paraları”na ne oldu?
    Genel

    CHP geçmişiyle yüzleşirken diğerleri ne yapıyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.