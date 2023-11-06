İsrail Lübnan'ın güneyinde 462 hektar alanı yaktı

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, ülkenin güneyinde 462 hektarlık tarım ve ormanlık alanın İsrail'in fosfor bombasıyla yandığını belirtti.

Yasin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır beldelerine attığı füzeler ve fosfor silahları nedeniyle 462 hektar alanın yandığını kaydetti. Bu mermilerin 100'den fazla yangına neden olduğuna işaret eden Yasin, yangının, çevresel öneme sahip geniş orman alanlarına, tarım arazilerine ve on binlerce zeytin ağacına yayıldığını aktardı. Yasin, "Lübnan, İsrail'in izlediği yanmış toprak politikası ile fosfor kullanımına karşı Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi'ne belgelerle şikayette bulunacak." ifadesini kullandı. Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan, gün içerisinde yaptığı açıklamada "ilk belirlemelere göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları sonucu en az 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı." demişti. AA

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