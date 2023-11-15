İsrail ordusu yoğun bakımı da vurdu

İsrail ordusunun kuşatması altındaki ve yakıt tedarik edilememesi nedeniyle alarm durumunda bulunan Şifa Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesi vuruldu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde karadan kuşattığı Şifa Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesini hedef aldı. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığının paylaştığı görüntülere göre, İsrail ordusunun kuşatması altındaki ve yakıt tedarik edilememesi nedeniyle alarm durumundaki Şifa Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesi vuruldu. Görüntülerdeki doktorların bölgedeki patlama nedeniyle tozdan nefes almakta zorlandığı dikkati çekti. Doktorlar, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle daha önceden hastane içinde yerleri değiştirilen yoğun bakım hastalarının yeniden başka bir alana tahliye edildiği bilgisini paylaştı. AA

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