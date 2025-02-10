"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

'İsrail, Orta Doğu'da alay konusu haline geldi'

10 Şubat 2025, Pazartesi 15:40
İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun politikasını eleştirerek, ülkesinin Orta Doğu'da gülünç duruma düşürüldüğünü söyledi.

"Trump, İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin"
Trump, İsraillileri Grönland’a yerleştirsin
Çocuklardan Trump’a ders
Trump'tan dünya çapında büyük tepki çeken Gazze planı için "acelemiz yok" açıklaması
Dünya UCM'ye sahip çıktı - 79 üye ülkeden ortak bildiri - Trump'a tepkiler büyüyor
Kabul edilemez - 'Aklını tamamen yitirmiş durumda'

Ben Gvir, yerel "Kol Barama" radyosuna verdiği röportajda, "İsrail, Orta Doğu'da alay konusu haline geldi ve şu anda bunu anlayıp anlamadığımızdan emin değilim." ifadelerini kullandı.

Netanyahu hükümetinin Hamas ile yapılan ateşkes ve esir değişim anlaşmasını onaylamasına tepki olarak ocak ayında istifa ettiğini hatırlatan Ben Gvir, "Ne yazık ki hükümette Gazze'ye insani yardımların gönderilmesine karşı çıkan tek kişiydim. Oysa 180 derecelik bir değişim oluşturabilirdim." dedi.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD baskısı karşısındaki tutumunu da eleştirerek "Sürekli baskı altında hareket edemezsiniz. ABD Başkanı’na karşı durmanın kolay olmadığını biliyorum ama Başbakan’dan gerçeği söylemesini ve hikayeler anlatmamasını bekliyorum." şeklinde konuştu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakıt ve insani yardım girmesine izin vermemesi gerektiğini savunan Ben Gvir, bu yardımların "Hamas’ın eline geçtiğini" iddia etti.

Ben-Gvir'den Gazze için "Gönüllü Göç Bakanlığı" önerisi

Ben-Gvir, Gazze Şeridi’nin geleceğine dair Filistinlilerin "gönüllü göç programının" derhal başlatılması gerektiğini vurguladı.

"Bugün gönüllü göçü teşvik etmek için bir girişim başlatmalıyız. Başkan Trump, zaman olduğunu söylüyor ama İsrail devleti için zamanımız yok" diyen Ben Gvir, İsrail hükümetine geri dönmeyeceğini, ancak "Hamas'ı yok etmeye yöneldikleri takdirde" bu kararını gözden geçirebileceğini belirtti.

Ben Gvir, Gazze’deki Filistinlilerin göç ettirilmesi için "Gönüllü Göç Bakanlığı" adı altında yeni bir bakanlık kurulmasını ve bu bakanlığı, lideri olduğu "Otzma Yehudit" (Yahudi Gücü) Partisi tarafından yönetilmesini önerdi ve "Netanyahu bana bunu istediğini söylerse, onun yanında olurum." dedi.

Geçtiğimiz salı günü, Ben Gvir'in liderliğindeki "Otzma Yehudit" partisi, İsrail Meclisi'ne (Knesset) "Gazze sakinlerinin gönüllü olarak göç etmesini teşvik etmeye yönelik" bir yasa tasarısı sundu.

İsrail'in 14. Kanalı tarafından aktarılan bilgide, söz konusu tasarıya göre, "Gazze'de yaşayan ve göç etmeyi tercih eden kişiler, İsrail Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek bir mali destek paketi alabilecek. Ancak terör eylemlerine karıştığı tespit edilen kişiler bu yardımdan yararlanamayacak."

ABD eski Başkanı Donald Trump, 25 Ocak’tan bu yana Gazze’deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere göç ettirilmesi fikrini savunuyor. Trum ayrıca, ülkesinin Gazze Şeridi’ni ele geçirip Filistinlileri oradan çıkarmayı planladığını dile getiriyor. Bu açıklama, tüm Arap dünyasında, bölgesel ve uluslararası düzeyde geniş çapta tepkiyle karşılanırken, teklif tüm yetkililer tarafından reddedildi.

AA

Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    1 savcıya 1664 dosya

    Gültekin Uysal duyurdu: 2028’de DP’nin cumhurbaşkanı adayıyım

    'İsrail, Orta Doğu'da alay konusu haline geldi'

    "Sarı serumdan uzak durun"

    Cihaza bağlı hastalar 1 Şubat'ta devreye giren yeni tarifeden muaf olacak

    Rusya: Trump'ın Gazze'yi devralma planıyla ilgili detay bekliyoruz

    Trump: Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım

    İstanbul'a kar yağışı uyarısı

    "Trump, İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin"

    Ege Denizi'nde yine art arda depremler gözlemlendi

    Bina yapmakla depreme hazırlık olmaz

    Prof. Dr. Alaaddin Başar dualarla yad edildi

    Mücadelemiz devam etmeli

    İsrail, esirlere işkence yapmış

    Devlet israfta geri adım atmıyor

    Asgari ücretli fitreye muhtaç

    Bir şefkat kahramanı Firdevs Söker dualarla

    RTÜK yine ‘sansür’ istedi

    İktidardan pembe tablolar

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    RTÜK yine ‘sansür’ istedi
    Yeni Asya'dan Size

    21 Şubat 1970’ten 21 Şubat 2025’e
    Şükrü BULUT

    Sednaya tiyatrosuna itiraz var
    Ahmet BATTAL

    “Protokollü” adliyelerde “takipli” dosyalar
    Ali FERŞADOĞLU

    Dinsiz için de adalet farz mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Abdülhamid ve hürriyet-meşrûtiyet
    Risale-i Nur'dan

    Kevser-i Kur’ânîden süzülen tatlı, büyük havuzu kazanmak
    Mehmet KARA

    “Eğer dürüstse…”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.