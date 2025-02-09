"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

Çocuklardan Trump’a ders

Faruk ÇAKIR
09 Şubat 2025, Pazar
ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gazze planı”na aklı başında büyük ekseriyet tepki gösterdi.

Bazı yorumcular, Trump’ın “Gazze’yi boşaltma” ya da “Gazze’nin Amerika’ya devri” gibi projelerinin aslında Arap dünyasına “ölümü gösterip sıtmaya razı etme” niyetinin bir göstergesi olduğunu ifade ediyorlar. İhtimal dahilindedir ki Arap dünyası bu plana tepki gösterip, vazifesini yaptığını düşünecektir.

Herkesin bildiği üzere Gazze’deki kıyımda en çok zarar görenlerin başında çocuklar geliyor. Her savaşta olduğu gibi yine çok sayıda masum çocuk öldü ya da yetim kaldı. Geride kalanlar ise Donald Trump’ın Gazze’yi boşaltma planına en üst perdeden itiraz edip “Vatanımızı, topraklarımızı terk etmeyeceğiz” demişler.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarında yaklaşık 18 bin çocuk hayatını kaybetmiş. 18 bin çocuğun katledilme- sine kim sessiz kalabilir? Ayrıca yaralı ve sağ kalan binlerce çocuğun psikolojilerinin bozulduğunu da dikkate almak gerekir.

“Gazze Şeridi’ndeki çocuklar”la ilgili haberde şöyle denilmiş: Gazze’de yaşayan 13 yaşındaki Filistinli Enes Arafat, aylardır bombardıman altında olduğunu ve yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini kaydederek, “Ve şimdi Trump bizi yeri- mizden etmek istiyor öyle mi? Gazze’de kalacağım ve asla gitmeyeceğim” ifadeleriyle Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Filistinli 13 yaşındaki Atıf Ebu Cerad da İsrail’in soykırım gerçekleştirerek kendilerini Gazze Şeridi’nden çıkar- maya çalıştığını ancak direndiklerini söyledi. Gazze dışında bir yere gitmeyeceğini belirten Ebu Cerad, “Toprağımız ve ülkemiz! Ne Ürdün’e, ne Amerika’ya! Kimse bizi Gazze’den çıkaramaz, biz kendi ülkemizdeyiz” ifadelerini kullandı. Filistinli 10 yaşındaki kız çocuğu Zinet de “Trump bizi toprağımızdan çıkarmak istiyor. Biz burada oturuyoruz. Ne Mısır, ne Ürdün, ne de Amerika vatanımızın karşılığı olabilir. Filistinli çocuklar barış içinde yaşamak istiyor. Neden bizi (Gazze’den) çıkarmak istiyorlar!” ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu. (AA, 6 Şubat 2025)

Hatırlanacağı üzere Donald Trump, Beyaz Saray’da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplan- tısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silâhların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Trump’ın bu niyetine, bu planına büyük ölçüde ‘dünya’ karşı çıkıyor, ama hâdiselerin hangi yönde gelişeceğini zaman gösterecek. İslâm dünyasının bu noktada kararlı olmasını temenni ederiz, ama sıkıntılı bir sürecin önümüzde olduğunu da kabul etmek gerekecek.

Bu kadar yanlış işleri planlamak, düşünmek ve yapmak için ABD’ye başkan olmak şart mıdır?

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Deprem bütçesi tam kullanılamadı

    Dünya UCM'ye sahip çıktı - 79 üye ülkeden ortak bildiri - Trump'a tepkiler büyüyor

    UCM, AB’den yardım istedi

    Zam yaparak tasarruf sağlanamaz
    📷

    İzmir-Seferihisar'da ve Muğla-Bodrum'da deniz suyu çekildi: ''Korkulacak bir şey yok"

    Biden'ın tüm güvenlik izinleri, Trump tarafından iptal edildi

    Almanya da Trump'ın skandal Gazze'yi "devralma" planını reddetti

    AB, ABD'ye sert karşılık verecek: 'Hazırlıklıyız'

    Putin'den 'enflasyonu düşürme talimatı'

    Trump'tan dünya çapında büyük tepki çeken Gazze planı için "acelemiz yok" açıklaması

    BM: 270 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü

    Trump, Biden'ın bıraktığı yerden devam ediyor - ABD'den İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışı kararı

    Esenyurt, 57 şehirden daha kalabalık - En fazla ve en az nüfusa sahip ilçeler belli oldu

    Alaska'da kaybolan 10 kişinin bulunduğu uçaktan kurtulan olmadı

    Esir takasında 5'inci tur - 3 İsrailli erkek esir Kızılhaç'a teslim edildi

    Ege Denizi'ndeki depremler devam ediyor
    📷

    At sırtında İspanya'dan Kutsal Topraklar'a Hac yolculuğu...

    7 milyon konut depremde yıkılabilir

    Hayatların yeniden inşasında Türkiye’nin yanındayız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Bütün yollar kapanınca...”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    Zorluklarla karşılaşınca ne yapmalıyız?
    Misbah ERATİLLA

    Kur’ân’ın tokadı
    Mustafa Yalçın

    Sessiz sesler
    Mehmet KARA

    Deprem, beka meselesi
    Muhammed Yusuf Akbaş

    “Aile Yılı”nın anlamı
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    “Hz. Âdem’in (as) ismini kim koymuş?”
    Ahmet BATTAL

    Çin Birliği mi Avrupa Birliği mi?
    Faruk ÇAKIR

    Çocuklardan Trump’a ders

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.