Çocuklardan Trump’a ders

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gazze planı”na aklı başında büyük ekseriyet tepki gösterdi.

Bazı yorumcular, Trump’ın “Gazze’yi boşaltma” ya da “Gazze’nin Amerika’ya devri” gibi projelerinin aslında Arap dünyasına “ölümü gösterip sıtmaya razı etme” niyetinin bir göstergesi olduğunu ifade ediyorlar. İhtimal dahilindedir ki Arap dünyası bu plana tepki gösterip, vazifesini yaptığını düşünecektir.

Herkesin bildiği üzere Gazze’deki kıyımda en çok zarar görenlerin başında çocuklar geliyor. Her savaşta olduğu gibi yine çok sayıda masum çocuk öldü ya da yetim kaldı. Geride kalanlar ise Donald Trump’ın Gazze’yi boşaltma planına en üst perdeden itiraz edip “Vatanımızı, topraklarımızı terk etmeyeceğiz” demişler.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarında yaklaşık 18 bin çocuk hayatını kaybetmiş. 18 bin çocuğun katledilme- sine kim sessiz kalabilir? Ayrıca yaralı ve sağ kalan binlerce çocuğun psikolojilerinin bozulduğunu da dikkate almak gerekir.

“Gazze Şeridi’ndeki çocuklar”la ilgili haberde şöyle denilmiş: Gazze’de yaşayan 13 yaşındaki Filistinli Enes Arafat, aylardır bombardıman altında olduğunu ve yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini kaydederek, “Ve şimdi Trump bizi yeri- mizden etmek istiyor öyle mi? Gazze’de kalacağım ve asla gitmeyeceğim” ifadeleriyle Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Filistinli 13 yaşındaki Atıf Ebu Cerad da İsrail’in soykırım gerçekleştirerek kendilerini Gazze Şeridi’nden çıkar- maya çalıştığını ancak direndiklerini söyledi. Gazze dışında bir yere gitmeyeceğini belirten Ebu Cerad, “Toprağımız ve ülkemiz! Ne Ürdün’e, ne Amerika’ya! Kimse bizi Gazze’den çıkaramaz, biz kendi ülkemizdeyiz” ifadelerini kullandı. Filistinli 10 yaşındaki kız çocuğu Zinet de “Trump bizi toprağımızdan çıkarmak istiyor. Biz burada oturuyoruz. Ne Mısır, ne Ürdün, ne de Amerika vatanımızın karşılığı olabilir. Filistinli çocuklar barış içinde yaşamak istiyor. Neden bizi (Gazze’den) çıkarmak istiyorlar!” ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu. (AA, 6 Şubat 2025)

Hatırlanacağı üzere Donald Trump, Beyaz Saray’da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplan- tısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silâhların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Trump’ın bu niyetine, bu planına büyük ölçüde ‘dünya’ karşı çıkıyor, ama hâdiselerin hangi yönde gelişeceğini zaman gösterecek. İslâm dünyasının bu noktada kararlı olmasını temenni ederiz, ama sıkıntılı bir sürecin önümüzde olduğunu da kabul etmek gerekecek.

Bu kadar yanlış işleri planlamak, düşünmek ve yapmak için ABD’ye başkan olmak şart mıdır?