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Trump'tan dünya çapında büyük tepki çeken Gazze planı için "acelemiz yok" açıklaması

08 Şubat 2025, Cumartesi 14:26
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından "devralınmasına" yönelik planı konusunda, "Bu konuda hiç acelemiz yok." yorumunu yaptı.

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

 

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından devralınmasına yönelik planın nasıl uygulamaya geçirilebileceğine ilişkin soruya, "Şu anda bu konuda bir müzakere yok. Ancak hiçbir şey yapmak için acele etmeyeceğiz. Bu durum 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Biz sadece istikrar görmek istiyoruz. Ancak bu konuda hiç acelemiz yok." cevabını verdi.

Trump, Amerikan askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına gerek olmadığını kaydederek, orada güvenlik açısından İsrail'in zaten mevcut olduğunu söyledi.

"Orada (Gazze'de) biz bir yatırımcı olacağız." diyen Trump, Filistinlilerin yaşadıkları bölgeye geri dönüp, 10 yıl sonra yeniden oradan ayrıldıklarını görmek istemediğini belirtti.

Trump, daha önceki açıklamalarının da arkasında olduğunu ima ederek, yapacakları yatırımla Gazze'nin kalkınacağını, amacının bölgeye barış ve istikrar getirmek olduğunu savundu.

Trump, gelecek hafta karşılıklı ticaretle ilgili açıklama yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta birçok ülkeyi etkileyecek karşılıklı ticaretle ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu.

Trump, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'teki görüşmesi öncesi basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Karşılıklı ticaretle ilgili gelecek hafta bir açıklama yapacağını belirten Trump, "Böylece diğer ülkelerle eşit muamele göreceğiz." dedi.

Trump, bir basın toplantısı düzenleyeceklerini ve oldukça basit bir şekilde bunu ortaya koyacaklarını belirterek, bunun herkesi etkileyeceğini ifade etti.

Ayrıca Trump, otomobil tarifelerinin de her zaman gündemlerinde olduğuna işaret ederek, "Bizim otomobil tedarik etmediğimiz ve diğer ülkelerin tedarik ettiği durumlar var. Bunu eşitlemeliyiz, dengelemeliyiz." diye konuştu.

Trump, haftaya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulmasına yönelik çabaları kapsamında haftaya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın artık sona ermesi gerektiğini kaydeden Trump, "Bu savaşın sona erdiğini görmek istiyorum çünkü çok fazla insan öldürüldü. Muhtemelen önümüzdeki hafta (Ukrayna) Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim ve muhtemelen (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile de konuşacağım." ifadelerini kullandı.

"Putin ile her zaman iyi bir ilişkimiz oldu. Bu yüzden böyle bir şeyin olması çok üzücü. Ben Başkan olsaydım bu savaş asla olmazdı." değerlendirmesini yapan Trump, savaşın her iki ülkeden de yüz binlerce insanın ölümüne neden olduğunu ve artık sona ermesi gerektiğini yineledi.

AA

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