Kabul edilemez - 'Aklını tamamen yitirmiş durumda'

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Gazze’de “yönetimi devralacağını” ve burada yaşayanların başka bir yere yerleşmesi gerektiğini söylemesi büyük tepki çekti.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, “tüm Filistinliler başka bir yere taşındıktan sonra ABD’nin bölgeyi ‘uzun vadeli’ devralmasını öngördüğünü” belirten açıklamasına çok sayıda tepki geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan “ABD Başkanı Trump’ın Gazze çıkışı dünya için de şaşkınlığa neden oldu. Trump’ın Gazze planı kabul edilemez. Tehcir meselesi ne bölgenin ne bizim kabul edebileceğimiz bir durum. Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Tartışmaya açılması bile yanlış. Gazze’nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız” dedi.

Ankara - anka

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Trump’tan Gazze’yi “işgal planı”

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında ABD’nin Gazze’de “yönetimi devralacağını”, burada yaşayanların başka bir yere yerleşmesi gerektiğini söyledi.

Gazze’nin on yıllardır bir “ölüm ve yıkım sembolü” olduğunu ve bugün “bir yıkım sahasına” benzediğini söyleyen Beyaz Saray ise Trump, Gazzelilerin şu an başka bir alternatifleri olmadığı için orada kaldığını öne sürdü: “Gazze şeyi bugüne kadar işlemedi. Gazze konusunda diğerlerinden daha farklı düşünüyorum. İyi, yeni, güzel bir toprak parçası almalılar ve bazı kişiler de onun inşası, güzel ve yerleşilebilir olması için para vermeli. Başka bir yere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Daha güzel bir yere insanları kalıcı olarak yerleştirebiliriz.” Beyaz Saray, Başkanı Trump’ın konuya gerçekçi ve insanî bir açıdan bakarak bu yorumu yaptığını savundu.

Haber Merkezi

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Hamas, Trump’ın sözlerini kınadı

Hamas, Trump’ın Gazze’deki Filistinlilere yaptığı ayrılma çağrısının, “topraklarından kovulma” olarak tanımlayarak kınadı.

Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın “Gazze Şeridi’ni ele geçirmekle ilgili sözlerinin ‘gülünç’ ve ‘saçma’ olduğunu ve Orta Doğu’yu istikrarsızlaştırabileceğini” söyledi. Batı medyasına konuşan Ebu Zuhri, “Trump’ın, Gazze’yi kontrol etme arzusuyla ilgili sözleri gülünç ve saçma ve bu tür fikirler bölgeyi ateşleyebilir” dedi.

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Suudi Arabistan’dan tepki geldi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, “Filistinlilerin topraklarından sürülmesine yönelik her türlü girişimi reddettiğini” vurguladı. Açıklamada, “Bir Filistin Devleti kurulmadan İsrail ile ilişki kurulmayacağı” bildirildi. Açıklamada, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın krallığın tutumunu hiçbir koşul altında yoruma izin vermeyecek şekilde “açık ve net bir şekilde” teyit ettiği belirtildi.

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Aklını tamamen yitirmiş durumda

Çok sayıda Demokrat Partili Trump’ın Gazze planını eleştirdi. Demokrat senatör Chris Murphy, “Aklını tamamen yitirmiş durumda. ABD’nin Gazze’yi işgali binlerce ABD askerinin katledilmesine ve Orta Doğu’da onlarca yıl sürecek bir savaşa yol açacaktır. Bu kötü, hastalıklı bir şaka gibi” dedi.

Demokrat temsilci Jake Auchincloss öneriyi “pervasız ve mantıksız” olarak nitelendirirken, Trump’ın genellikle “kayırmacı, kendine hizmet eden bir bağlantı” içerdiğini söylediği güdülerinin incelenmesi çağrısında bulundu.

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Yunanistan da tehcire karşı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Gazze ve Batı Şeria’daki nüfusun vatanlarından uzaklaştırılmasının, kaçınılması gereken bir senaryo olduğunu kaydetti. Yerapetritis, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının Orta Doğu’da kalıcı istikrar sağlanması yönünde olumlu bir adım olduğunu ifade ederek “Önceliğimiz, sivilleri rahatlatabilmek adına Gazze Şeridi’nin tamamına engelsiz ve güçlendirilmiş insanî yardımı sağlamak olmalıdır” diye konuştu. Yerapetritis, Filistin devleti kurulması ve iki devletli çözümün, bölgede uzun vadeli istikrar için şart olduğunu kaydetti. Atina - aa