İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, yoldan geçen bir kişiye bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi ateş açarak yaraladığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şüpheli bir kişi Doğu Kudüs'te yolda yürüyen bir başka kişiye bıçaklı saldırıda bulundu. Açıklamada, olay yerine gelen polislerin, şüpheliyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği belirtildi. İsrail basınında yayımlanan haberlerde, bıçaklı saldırıya uğrayan 35 yaşındaki kişinin yaralandığı, bilincinin açık olduğu aktarıldı. Haberlerde, bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 20 yaşındaki Filistinlinin ise durumunun ağır olduğu kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve olay yerine ait olduğu iddia edilen görüntülerde, biri yerde oturan iki kişinin yol kenarında tartıştığı görüldü. Bir başka görüntüde ise İsrail polisinin, tartışmanın taraflarından bir kişiye ayaktayken ateş açtığı görüldü. AA

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