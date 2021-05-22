İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı

Ses bombaları ve TOMA ile yapılan müdahalede 2 kişi yaralandı. Mahallenin girişinde gerginlik devam ediyor.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) müdahale etti. Onlarca Filistinli, Şeyh Cerrah sakinlerinin çağrısı üzerine mahallenin girişindeki İsrail polisi kontrol noktası önünde gösteri düzenledi. Filistinlilerin Şeyh Cerrah’ta tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan evlerin önüne geçmesine izin vermeyen İsrail polisi, göstericilere ses bombaları ile müdahale etti, TOMA'dan tazyikli pis su sıktı. Filistin Kızılayı İsrail polisinin saldırısında iki kişinin ses bombasının isabet etmesi sonucu yaralandığını, yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Mahallenin girişinde gerginlik devam ediyor. AA

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