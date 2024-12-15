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15 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

İsrail, Şam ile Dera ve Humus'a saldırdı

15 Aralık 2024, Pazar 05:20
İsrail, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Suriye'nin başkenti Şam ile Humus ve Dera kentlerine hava saldırıları düzenledi.

BM endişe duyuyor, ABD İsrail’i savunuyor

 

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye topraklarına saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusuna ait uçaklar, Şam'ın kuzeyindeki Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi çevresini kapsayan Telmunin bölgesi, ülkenin güneyinde bulunan Dera kentindeki rejim güçlerine ait silah deposu ve Humus şehrini hedef aldı.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

AA

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