BM endişe duyuyor, ABD İsrail’i savunuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsrail’in Suriye’de farklı bölgelere hava saldırılarından derin endişe duyduğu ve saldırıların sonlandırılmasını istediği bildirildi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Guterres’in Suriye’deki gelişmelere ilişkin açıklamasını aktardı.

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Genel Sekreterin Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerden derin endişe duyduğunu belirten Dujarric, ülkenin tümünde acilen itidal çağrısında bulunduğunu kaydetti. Dujarric, Guterres’in özellikle İsrail’in Suriye’de farklı bölgelerdeki yüzlerce hava saldırısından derin endişe duyduğunu ve saldırıların sonlandırılmasını istediğini belirtti. Guterres’in 1974 Anlaşması’nın hala geçerli olduğunu anımsattığını aktaran Dujarric, tüm taraflara anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunduğunu belirtti.

ABD zalimi savundu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise, Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail ordusunun Suriye’ye düzenlediği saldırılarla “kendisini korumaya çalıştığını” ileri sürerek Tel Aviv’in saldırılarını savundu. Sullivan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla yaptığı görüşmenin ardından ABD Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi. Görevi boyunca 7 kez İsrail’i ziyaret ettiğini belirten Sullivan, “Orta Doğu’da güç dengesinin önemli ölçüde değiştiğini ve İsrail’in güçlendiğini, İran’ın ise zayıfladığını” iddia etti. Gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Sullivan, İsrail’in 7 Aralık’tan sonra Suriye’ye düzenlediği saldırıları savundu.

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BM: Suriye’de yıllarca vahşet yaşanmış

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Sednaya Hapishanesi ve diğer gözaltı merkezlerinden gelen görüntülerin, Suriyelilerin yıllardır katlandığı ve bildirdiği akıl almaz vahşeti net şekilde vurguladığını kaydetti.

Pedersen, Suriye’de Beşşar Esad rejimi döneminde Sednaya Hapishanesi ve diğer gözaltı merkezlerinde yapılan işkence ile zulümlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. “Sednaya Hapishanesi ve diğer gözaltı merkezlerinden gelen görüntüler, Suriyelilerin yıllardır katlandığı ve bildirdiği akıl almaz vahşeti net şekilde vurguluyor.” ifadelerini kullanan Pedersen, kapsamlı belgelere ve tanıklıklara rağmen bunların hapishanedeki sistemli dehşetin sadece görünen yüzü olduğunu bildirdi. Pedersen, “Bu görüntüler, gözaltına alınanların, ailelerinin ve sevdiklerinin katlandığı tarifsiz acı ve ızdırabın derin bir kanıtıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda kararlı ve şefkatli bir eylem zamanı olduğuna işaret eden Pedersen, rejim tarafından gözaltına alınanların, kaybolanların ve yakın zamanda serbest bırakılanların ailelerinin, tıbbi bakım, psikolojik destek, hukuki yardım ve güvenli barınak dahil acil desteğe ihtiyaç duyduğunu hatırlattı.