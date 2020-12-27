İsrail üçüncü kez ulusal karantina ilan etti

İsrail, koronavirüs vakalarındaki keskin artışın ardından tekrar karantina uygulamasına başladı.

Pazar günü uygulamaya başlanan üçüncü karantina kurallarına göre, halkın büyük bölümü evlerinden en fazla 1 kilometre uzaklaşabilecek. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "dünya rekoru" aşılama kampanyasının haftalar içinde bir dereceye kadar normalliği geri getireceğini umduğunu söyledi. Önceki karantina uygulamalarında okulların tamamını kapatan İsrail, bu kez altı yaşın altındaki çocuklara ve belli sınıflara gidenlere eğitimi açık tutacak. Başbakan Netanyahu, İsrail'in bir ay içinde nüfusunun dörtte birini yani yaklaşık 2,25 milyon insanı koronavirüse karşı aşılamayı umduğunu söyledi. Netanyahu, İsrail'in aşılama hedeflerinin "(bu büyüklükte) bir dünya rekoru" olduğunu kaydetti. Euronews Türkçe

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