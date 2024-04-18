İsrail, UNRWA’yı kapatmak istiyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “UNRWA’yı kapatma çağrıları milyonlarca Filistinlinin mülteci statüsünü sonlandırmak için yapılıyor.” dedi.

Lazzarini, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) düzenlenen UNRWA oturumunda üye ülkeleri son gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Oturumda İsrail’in “sinsice yürüttüğü” UNRWA’yı sonlandırma girişimlerinin insani ilkelerle alakalı olmadığını belirten Lazzarini, “UNRWA’yı kapatma çağrıları milyonlarca Filistinlinin mülteci statüsünü sonlandırmak için yapılıyor.” dedi. Lazzarini, UNRWA’nın siyasi çözüm sağlanamadığı için mevcudiyetini sürdürmek zorunda kaldığını söyledi. UNRWA’nın kapatılmasının kısa vadede Gazze’deki krizi derinleştireceğini ve kıtlığı hızlandıracağını belirten Lazzarini, uzun vadede ise travmatize olmuş bir toplumu temel hizmetlerden yoksun bırakarak ateşkesten sonra dönüşüm sürecini baltalayacağını kaydetti. AA

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