İsrail yine kadın ve çocuklarla dolu okulu bombaladı: Gazzeliler okul bahçesinde voleybol oynayanları izliyordu

İsrail ordusu, Filistin halkını yeniden göçe zorlayan tahliye uyarıları ve şiddetlendirdiği saldırıların ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgalini genişlettiğini açıkladı.

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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarını genişlettiğini belirtti.

Adraee, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye bölgesinde "kontrolünü derinleştirmek ve tampon bölgeyi genişletmek amacıyla çalışmalara başladığını" aktardı.

Bölgedeki Filistin halkına yaptığı tahliye uyarısına değinen Adraee, Şucaiyye'de İsrail ordusunun Hamas mensuplarıyla çatıştığını iddia etti.

İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgeleri için yayımladığı tahliye uyarılarıyla bölgedeki Filistin halkını göçe zorluyor.

Gazze'nin güneyine yönelik saldırılarda 34 kişi öldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusundaki Huzaa beldesinde Filistinlileri hedef aldı.

İsrail saldırısında 2 çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan, Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un güneydoğusundaki el-Menara Mahallesi'nde de bir evi bombaladı.

İsrail'in saldırısında 18 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Han Yunus'un Mevasi bölgesinde Kubbe Camisi'nin batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı hedef aldı.

İsrail saldırısında Filistinli bir kadın ve çocuğu öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 28'i Gazze'nin güney bölgelerinden olmak üzere 34 kişi öldü.

İsrail ordusu Gazze'de deniz suyu arıtım tesisini bombaladı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde "Gabayin" deniz suyu arıtma tesisini bombaladı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.

Öte yandan, görgü tanıkları İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun bir şekilde ateş açarak girdiğini söyledi.

Şucaiyye'nin topçu atışları ve hava saldırılarıyla da hedef alındığını aktaran tanıklar, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki çok sayıda bölgeye hava saldırıları başlattığını belirtti.

Tulkerim kenti ve mülteci kampındaki saldırılar 68. gününde sürüyor

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu günün erken saatlerinde kente ve iki mülteci kampına askeri takviyeler gönderdi.

İsrail ordusunun Tulkerim kentiyle eş zamanlı olarak 68 gündür Tulkerim Mülteci Kampı üzerindeki kuşatması devam ediyor.

Kamp, sakinlerinin zorla evlerinden göç ettirilmesi sonrası tamamen boşaldı ve kampta yaşam izleri kalmadı.

Altyapı bütünüyle tahrip edilirken, evler ve tesisler yıkıldı. Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evler ve tesisler ateşe verilirken bazıları harabeye çevrildi.

Ordu, 55 gündür saldırıların sürdüğü kentin doğusundaki Nur Şems Kampı’na giden güzergahta yoğun askeri birlikler konuşlandırdı.

Aynı zamanda, kamp içinde yoğun silah sesleri duyulduğu bildirildi. Kentte ve kamplarda kontrol noktaları kuran İsrail askerlerinin, bölgede araç trafiğini kasten aksattığı kaydedildi.

Araçları durdurup arama yapan askerler, araçlardan birinden bir miktar paraya el koydu. Ayrıca, bazı gençleri alıkoyan askerler, üst araması yaptı.

İsrail ordusu bir çocuğu öldürerek naaşını alıkoydu

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, gece saatlerinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Beytüllahim yakınlarındaki Husan beldesinde 17 yaşındaki Yusuf Bekir Zeul öldü.

İsrail askerleri, öldürdüğü Zeul'un naaşına el koydu.

Husan Köy Meclisi Müdürü Rami Hamamira, İsrail ordusunun Husan beldesine basın düzenleyerek beldenin ana girişi yakınında Umm Hindi bölgesine konuşlandığını söyledi.

İsrail ordusunun bölgeyi tamamen kapatarak araç geçişlerine izin vermediğini belirten Hamamira, silah seslerinin duyulduğunu ve İsrail ambulanslarının da hazır bulunduğunu aktardı.

Beytüllahim'deki Filistin Kızılay Ambulans ve Acil Servis Müdürü Abdulhalim Ceafire de Husan yakınlarında yaralılar bulunduğuna dair ihbar aldıklarını ancak İsrail ordusunun sağlık personelinin yaklaşmasını engellediğini belirtti.

Ceafire, İsrail askerlerinin Filistin Kızılay mensuplarını bilgi alamadan bölgeden ayrılmaya zorladığını ifade etti.

Batı Şeria'da açılan ateşte 1 Filistinli öldü

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Kızılay ekipleri İsrail askerlerinin Cenin kentinde açtığı ateş sonucu ölen Hüseyin Cemil el-Hardan'ın naaşını teslim aldı.

İsrail askerlerinin kurşunlarının hedefi olan Hardan'ın naaşı Cenin Devlet Hastanesine nakledildi.

Can kaybı 50 bin 609'a yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ölen 86 kişinin naaşının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

Saldırılarda 287 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1249 Filistinlinin öldüğü, 3 bin 22 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 609'a, yaralıların sayısının 115 bin 63'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'da geçen hafta 100'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin geçen hafta aralarında çocuk, kadın ve eski tutukluların da bulunduğu 100'den fazla Filistinliyi gözaltına alığı belirtildi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria kentlerindeki gözaltı operasyonlarını artırdığı kaydedilen açıklamada, son dönemde özellikle Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta, Fevvar ve Dehişe mülteci kampları ile kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim kentlerinde gözaltıların yoğunlaştığı aktarıldı.

Bu gözaltıların toplu cezalandırma kapsamına girdiği kaydedilen açıklamada, "işgalcilerin Gazze Şeridi'ndeki soykırımın başından bu yana saldırıları artırdığı Batı Şeria'dan 15 bin 800'den fazla Filistinliyi gözaltına alırken, Gazze'den binlerce kişiyi alıkoyduğu" bilgisi verildi.

UNRWA: Batı Şeria'nın kuzeyinde 1967 savaşından bu yana en büyük yerinden edilme hareketi yaşanıyor

UNRWA'dan, İsrail'in 21 Ocak'tan bu yana geniş çaplı saldırılar düzenlediği Batı Şeria'nın kuzeyindeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde devam eden saldırısı, 1967 savaşından bu yana en büyük yerinden edilme hareketine neden oluyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in sistematik yıkımı, göçe zorlaması ve ev yıkma emirlerinin mülteci kamplarını ve Filistinli aileleri yerinden ettiğine dikkati çekildi.

UNRWA'nın yerinden edilen Filistinlilere acil insani yardım ve psiko-sosyal destek sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yerinden edilen Filistinliler için temel hizmetler ve mobil sağlık kliniklerinin hazırlandığı ve eğitimin çevrim içi verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyi için, "Durum son derece endişe verici olmayı sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Filistinlilerin "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla andığı 1967'deki "Altı Gün Savaşı" döneminde Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yüz binlerce Filistinli yerinden edildi.

"İsrail kadın ve çocuklarla dolu okulu bombaladı"

Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatan İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar, çadırlar ve hastaneleri bombalamayı sürdürüyor.

İsrail'in, dün hedef aldığı Gazze kentindeki Daru'l Erkam Okulu'ndaki Filistinlilerin çoğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyordu.

İsrail saldırısı, gençlerin okul bahçesinde voleybol oynadığı diğerlerinin de onları izlediği sırada gerçekleşti.

Saldırının ardından voleybol oynayanları izleyen çocukların kahkahaları, dehşet ve korku çığlıklarına dönüştü.

Çocuklardan bazıları kısa süre önce oyun oynayan arkadaşlarının ölümüne şahit olurken bazıları da İsrail'in bombaladığı okulda enkaz altında kaldı.

Daru'l Erkam Okulu'nda İsrail bombardımanında 31 Filistinli öldü, 6 kişi enkaz altında kayboldu ve çok sayıda kişi yaralandı.

"Saldırıdan önce insanlar okul bahçesinde voleybol oynayanları izliyordu"

İsrail saldırısında dehşet anını yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerden 20 yaşındaki Neşet el-Ammami, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Ammami, "İsrail ordusunun doğrudan ve aniden hedef aldığı sırada okul kadınlar ve çocuklarla doluydu. Saldırıdan kısa süre önce yerinden edilen insanlar, okul bahçesinde voleybol oynayan gençleri izleyerek biraz nefes almaya ve çocuklarını eğlendirmeye çalışıyorlardı." dedi.

Filistinli genç, İsrail saldırısı nedeniyle etrafa saçılan şarapnel ve molozların okul bahçesine düştüğünü ve çok sayıda kişinin ölümüne, yaralanmasına yol açtığını aktardı.

Ammami, ölen kadın ve çocukların cesetlerinin okul bahçesine dağıldığını, enkaz altında kalanların olduğunu aktardı.

"İsrail, enkaz altında kalanlar çıkarılmadan saldırılarını sürdürdü"

Bombalamanın hemen ardından hayatta kalan Filistinliler, yaralıları ve ölüleri enkaz altından çıkararak El-Ehli Baptist Hastanesine götürmeye başladı.

"Yıkılan binanın enkazının altında kalanlar çıkarılmadan İsrail ordusu, okulu ve oradaki yerinden edilmiş kişileri hedef almaya devam etti." diyen Ammami, bu saldırıdan sonra yeni bir saldırı düzenleneceği yönünde tahliye uyarıları yapıldığını kaydetti.

"Tahliyenin ardından İsrail ordusu okulu 7'den fazla kez hedef aldı"

Ammami, ambulans ekiplerinin ve çevredekilerin, okul tahliye edildikten sonra enkaz altındaki tüm yaralı ve ölüleri çıkarma konusunda başarılı olamadıklarını ifade etti.

Filistinli Ammami, şöyle devam etti:

"Tahliyenin ardından İsrail ordusu okulu 7'den fazla hava saldırısıyla hedef aldı, bu da son derece büyük patlamalara yol açarak okulu tamamen yerle bir etti.

Ammami, gerekli ekipman ve makinelerin eksikliği nedeniyle molozların kaldırılamadığını ve enkaz altına ulaşmanın mümkün olmadığını ifade etti.