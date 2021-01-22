İsrail zulme doymuyor

İSRAİL, ŞİMDİDE, YAĞMUR SULARINI BİRİKTİRDİĞİ BARAJLARI AÇARAK GAZZE’NİN DOĞUSUNDAKİ TARIM ARAZİLERİNİ SULAR ALTINDA BIRAKTI.

Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail’in yağmur sularını biriktirdiği barajları açarak abluka altındaki Gazze Şeridi’nin doğu sınırına yakın tarım arazilerini sular altında bıraktığını açıkladı.Tarım Bakanlığı’nın Gazze Şube Müdürü Ahmed Fatayır, yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgenin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’ne doğru yağmur sularının toplandığı barajlara bağlı kanalları açtığını söyledi. Bunun sonucunda Şucaiyye’nin doğusunda yüzlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını ifade eden Fatayır, İsrail’in son senelerde aynı yöntemle özellikle kış aylarında Filistinli çiftçilere ciddî zarar verdiğini aktardı. Olgunlaşan mahsuller sular altında kaldı Arazisi sular altında kalan Filistinli çiftçilerden Salim Kuta de büyük kayba uğradıklarını söyledi. Yaklaşık 400 dönüm arazinin zarar gördüğüne işaret eden Kuta, “Çiftçilerin aylardır yetiştirdiği mahsuller olgunlaşma döneminde sular altında kaldı.” dedi. Kuta, İsrail’in tarım arazilerini suyla doldurmasının yanı sıra tarım ilâçları püskürterek ekinleri yakmaya ya da buldozerle kürümeye çalıştığını dile getirdi. Fi- listinli çiftçi, insan hakları kurum ve kuruluşlarını, maruz kaldıkları hak ihlâllerine direnebilmeleri için kendilerine destek olmaya çağırdı. İsrail yağmur suyundan istifade edebilmek için barajlar inşa ediyor, ancak kışın su seviyesi yükselince hiçbir uyarıda bulunmadan baraj kapaklarını açması Gazze Şeridi’ndeki çiftçilerin arazilerine zarar veriyor. AA

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