İsrailli askerler Filistinlilere karşı orantısız güç kullandı

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 17 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 17 Filistinli yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 8'i gerçek mermiyle olmak üzere 17 Filistinliyi yaraladığı belirtildi. Açıklamada, diğer yaralılara ilişkin bilgi verilmedi. AA

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