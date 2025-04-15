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15 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

İsrailli bakandan skandal sözler

15 Nisan 2025, Salı 01:56
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi’ne düzenledikleri saldırılarla yüz binlerce Filistinliyi bölgeden sürdüklerini açıkladı. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze Şeridi’nde yürüttükleri işgali şiddetli saldırılarla genişletme tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarının şiddetinin ve sıklığının arttığını vurgulayan Katz, böylelikle, “Gazze daha da küçülecek ve izole olacak” ifadesini kullandı. Katz, Gazze’nin güneyinde yürüttükleri işgale atıf yaparak, Han Yunus ile Refah kentlerini kesen 12 kilometrelik “Morag Koridoru” ile “Philadelphi Koridoru” arasındaki bölgenin İsrail’in “güvenlik bölgesinin” bir parçası hâline geldiğini iddia etti.

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Tam manasıyla savaş suçu 

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsrail tarafından El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail’in El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalamasının, hizmet dışı bırakmasının ve zorla yerinden edilmiş yüzlerce kişinin bulunduğu okulları hedef almasının tam anlamıyla savaş suçu olduğu ifade edildi. İsrail’in ABD gözetiminde ve uluslararası işbirliğiyle Gazze’deki hastaneleri ve okulları insanların yanarak öldüğü yerlere dönüştürdüğüne işaret edilen açıklamada, Filistin’den vazgeçen ve bu katliamlara sessiz kalan herkesin gerçek bir suç ortağı olduğu vurgulandı. Haber Merkezi

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Kudüs Piskoposluğu: Dehşete düştük

Kudüs Piskoposluğu, Hristiyan âleminin en önemli bayramlarından Palmiye Pazarı’nda İsrail’in Gazze şehrindeki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlediği saldırı karşısında dehşete düştüklerini belirtti. Kudüs ve Orta Doğu’daki Episkopal Kilisesi’ne bağlı Kudüs Piskoposluğundan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs’teki Anglikan Kilisesi’ne bağlı El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırının en sert şekilde kınandığı ifade edildi. Öte yandan Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Hristiyanlar, Palmiye Pazarı Bayramı’nı kutladı. İsrail, Batı Şeria’dan Hristiyanların Doğu Kudüs’te bulunan Kıyamet Kilisesi’ndeki ayine katılmalarını engelledi.

AA

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