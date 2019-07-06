İsveçli Bakandan 1915 Olayları açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, “1915 Ermeni ve Süryani soykırımı iddialarını kabul etmemiz zor görünüyor. Bir ülkeyi soykırımcı ilân etmek için elinizde güçlü deliller olması lazım” dedi.

Dışişleri Bakanı Wallström, ülkedeki yabacı basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, “İsveç hükümeti, 1915 Ermeni ve Süryani katliâmı iddialarını kabul edecek mi?” sorusuna, “1915 Ermeni ve Süryani soykırımı iddialarını kabul etmemiz zor görünüyor. Bir ülkeyi soykırımcı ilân etmek için elinizde güçlü deliller olması lazım” cevabını verdi.

Wallström, Danimarka’da, geçen Ramazan ayında, iftar programını protesto eden aşırı sağcıların, Kur’ân-ı Kerîm yakması olayına ilişkin de

“Fanatikliğin her türlüsüne karşıyım. Din üzerinden yapılan kışkırtmalar oldukça tehlikeli. Ortak yaşama alanlarını bulmalıyız. İslamofobik davranışlar bizi de derinden etkiledi. Birbirimizle konuşmalıyız ve beraber yaşama kültürünü geliştirmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.