TÜİK'e göre enflasyon yüzde 70’e dayandı, ENAG'a göre enflasyon yüzde 124,35 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Resmi rakamlara göre, aylık enflasyon yüzde 3,18; yıllık enflasyon yüzde 69,80 oldu.

TÜİK’ten önce kendi verilerini açıklayan Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAGrup) göre yıllık enflasyon Nisan ayında yüzde 124,35 oldu. Anadolu Ajansı Finans’ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette enflasyonun yükseleceği beklentisi hakim. Buna göre, ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıllık enflasyon beklentisiyse yüzde 69,87’di. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de yüzde 43,65’e yükseldi.

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