İliç için resmî itiraf

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nde 9 işçinin toprak altında kaldığı kayan liç yığınına ilişkin TBMM’de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu’nda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yetkililer dinlendi.

ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar, altın madeninde liç kaymasının Türkiye’de ilk olduğunu belirtirken, “Bu tip bir kaza ülkemizde ilk defa meydana geliyor. İlk olduğu için oradaki denetim boşluğunu biz de yeni fark ettik” itirafı geldi. Tatar, jeoradarlara ilişkin “Bakanlığımın yetki ve sorumlulukları arasında jeoradarların takibi yok” dedi.

Bakanlıklar sorumluluktan kaçıyor

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nde 9 işçinin toprak altında kaldığı kayan liç yığının kapasitesinin aşıldığının denetleme görevini iki Bakanlık da kabul etmedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yönetim Genel Müdürü Recep Akdeniz’e “kayan liç yığınının yüksekliğinin kaç metre” olduğunun sorulması üzerine, “Bizim liç sahasının yüksekliğiyle ilgili bir görevimiz yok” cevabını verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da 30 Nisan’da komisyonda yaptığı açıklamada, “Liç alanı tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mevzuatı kapsamında onlar tarafından onaylanan, onlar tarafından takip edilen bir konu” diyerek kendi Bakanlığının sorumlu olmadığını söylemişti.

Ankara - Anka