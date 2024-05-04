AKP zenginlerden yana

Prof. Dr. Özer Sencar liderliğindeki Metropol Araştırma’nın gerçekleştirdiği son anket, Türkiye’deki siyasi eğilimler üzerine çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Anket, halkın yüzde 68,3’ünün AKP’yi zenginlerden yana bir parti olarak gördüğünü ortaya koyarken, bu oranın geçen yıl yüzde 55 olduğu belirtildi. Yoksullardan yana olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 16,4 ile sınırlı kaldı.

Karar’ın haberine göre, “Türkiye’nin Nabzı” başlığı altında yürütülen araştırma, 17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında, Türkiye’nin 28 ilinde, 2235 kişi ile yapıldı.

Araştırma sonuçları, son birkaç yılda ekonomik sıkıntıların derinleşmesi ve alt gelir gruplarının yaşadığı zorlukların, halkın siyasi tercihlerinde ve algılarında belirgin bir değişikliğe yol açtığını gösteriyor. Haziran 2021’de yoksullardan yana olduğunu düşünenler yüzde 31,9 iken, bu oran 2024’te yüzde 16,4’e düşmüş durumda. Zenginlerden yana olduğu düşünülen oran ise yüzde 55’ten yüzde 68,3’e yükselerek, halkın iktidara olan bakış açısının giderek olumsuzlaştığını ortaya koyuyor.

Haber Merkezi