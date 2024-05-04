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4 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Kemer sıkma yeni başlayacak

04 Mayıs 2024, Cumartesi 00:38
TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendiren TCMB eski başekonomisti Prof Dr. Hakan Kara, “Kemer sıkma dönemi şimdi başlıyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomistler Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi. ekonomistler, Merkez’in yüzde 36 olarak açıkladığı yılsonu enflasyon hedefini hatırlattı. Hedefe ulaşılması için yılın geri kalanında aylık ortalama enflasyon değerinin yüzde 1,75 olması gerektiği belirtildi.

TCMB eski başekonomisti Prof Dr. Hakan Kara, yaptığı paylaşımda açıklanan verilerin mevcut programın çalıştığına dair kanıtlar içermediğini ve iki seçim arasında gerçek bir istikrar programı uygulanamadığını belirtti. “Kemer sıkma dönemi şimdi başlıyor” diyen Kara, Merkez Bankası’nını yüzde 36 olan enflasyon hedefine ulaşmak için yılın geri kalanında olması gereken aylık enflasyon değerlerini paylaştı.

Yoksuldan zengine servet transferi

Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu ise, TÜİK ve ENAG enflasyon hesaplamaları arasındaki farkı Nisan 2024’de 2 puana yaklaştığını belirtti.

Babuşçu, yüzde 3,18 olarak açıklanan Nisan 2024 aylık enflasyonunun son 61 yılın Nisan ayı enflasyon ortalamasını (%3,22) yakaladığını söyledi.

Ekonomist İris Cibre ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜİK verilerini değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı: “Mevsimsellik etkisi ile giyimdeki fiyat artışının Mayısa sarkmasını anlarım (4,58%) Ama kimse bana gıda fiyatlarının bu ay 2,78% arttığını anlatmasın.” Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise, “Enflasyon, başta ücret geliri elde edenler olmak üzere halkın büyük bir kesimini yoksullaştıran, gelir dağılımını bozan, temsilsiz, adaletsiz bir vergidir. #Enflasyon, cebimizdeki parayı her saniye çalan hırsızdır. Ve bu #enflasyon yoksuldan varsıla doğru bir servet transferidir!” dedi.

Haber Merkezi

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Enflasyon yüzde 70’e dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Resmi rakamlara göre, aylık enflasyon yüzde 3,18; yıllık enflasyon yüzde 69,80 oldu. TÜİK’ten önce kendi verilerini açıklayan Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAGrup) göre yıllık enflasyon Nisan ayında yüzde 124,35 oldu. Anadolu Ajansı Finans’ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette enflasyonun yükseleceği beklentisi hakim. Buna göre, ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıllık enflasyon beklentisiyse yüzde 69,87’di. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de yüzde 43,65’e yükseldi.

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