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22 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

İtalya'da binlerce kişi Filistin için yürüdü: ''İsrail terörist bir devlet''

22 Eylül 2024, Pazar 11:30
İtalya'da binlerce kişi, "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" çağrısıyla İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Başkent Roma'nın işlek meydanlarından Vittorio Emanuele Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 4 bin kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırım dursun" yazılı dövizlerle Sapienza Üniversitesi'ne kadar yürüdü.

Göstericiler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını protesto edip, Lübnan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterirken, Filistinlilere destek ve dayanışmalarını belirtti.

İsrail'i protesto eden göstericiler, sık sık "Özgür Filistin", "Soykırım dursun", Filistin'e özgürlük", "Katil, terörist, siyonist devlet İsrail" ve "Katil Netanyahu" sloganları attı.

Yürüyüş sırasında Giorgia Meloni liderliğindeki İtalyan hükümeti aleyhinde sloganlar atılırken, göstericiler, İtalya'yı İsrail'in Filistin'deki saldırılarının suç ortağı olmakla suçladı.

Yürüyüşe katılan göstericilerden İtalyan Michela, "Bu soykırımın üstünden neredeyse bir yıl geçti ve bu sefer sadece Gazze'yi değil, tüm Batı Şeria'yı, tüm Filistin'i ve şimdi hatta Lübnan'ı yok etmek istiyorlar gibi görünüyor. Çünkü İsrail ve siyonizm, Batı'nın yardımıyla istediklerini yapmaya devam ediyorlar, bu utanç verici." dedi.

İtalyan öğrenci Leonardo da "Soykırım halen devam ediyor ama biz siyasi faaliyetimizi göstermek ve her gün bombalanan Gazze'deki tüm öğrencilere ve Gazzelilere desteğimizi göstermek için Vittorio Meydanı'ndayız." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan İtalyan Sara da "Buradayım çünkü bu yapılması gereken doğru şey. Çünkü bir yıldır her cumartesi buradayım. Ne yazık ki ihtiyaç olduğu sürece her cumartesi burada olacağız. Filistin için her zaman burada olmak gerekecek çünkü özgür Filistin bir haktır. Çünkü Filistinliler kendi topraklarında özgür olmalı." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki duruma ek olarak İsrail'in Lübnan'a yönelik eylem ve saldırıları hatırlatılan Sara, "Ne yazık ki evet, bu istediğimiz şey değil ama İsrail bir terörist devlet olduğu için onlar için hayatta kalmanın tek yolu nefret savaşlarını, kışkırtmayı sürdürmek ve çatışmayı genişletmek. Kin ve nefreti körüklemekten başka amaçları yok." diye konuştu.

AA

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